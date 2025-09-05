Whatsapp Facebook-f Instagram

Como, la nuova ‘mappa’ dei dirigenti comunali: un nome spicca su tutti e c’è anche un grande ritorno

  • 19:50

Mentre non mancano le polemiche, proprio in queste ore, sulla cancellazione di 22 figure di vertice a Palazzo Cernezzi (le cosiddette Posizioni organizzative), così come sulla richiesta ai dipendenti di dichiarare di quali associazioni fanno parte, arriva un ultimo tassello nei cambiamenti vorticosi in Comune a Como.

E’ ufficiale la nuova mappa dei dirigenti a Palazzo Cernezzi che di fatto ‘corona’ il primo cambiamento già citato. Spiccano alcuni fattori: la presenza, come dirigente o come sostituto, praticamente ovunque di Giovanni Fazio – oramai figura di fiducia totale di Rapinese – la destinazione ai Servizi assicurativi di una figura storica come l’avvocato Maria Antonietta Marciano e il ritorno in grande stile – anche se già da inizio esate – dell’ex comandante della Polizia locale, Donatello Ghezzo, dopo l’esperienza in Veneto.

Di seguito, l’elenco completto del nuovo organigramma dirigenziale, tra parentesi i sostituti in caso di assenza del titolare.

  • AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO Giovanni Fazio (sostituta, Rossana Tosetti)
  • SETTORE Patrimonio e Smart City Giovanni Fazio (Rossana Tosetti)
  • SETTORE Servizi alla Persona Maria Antonietta Luciani (Donatello Ghezzo)
  • SETTORE Affari Generali Donatello Ghezzo (Rossana Tosetti)
  • SETTORE Cultura Rossana Tosetti (Giovanni Fazio)
    SETTORE Servizi Delegati Valentino Chiarion (Giovanni Fazio)
  • AREA TERRITORIO Luca Noseda (Luca Colombo)
  • SETTORE Opere Pubbliche Luca Noseda (Luca Colombo)
  • SETTORE Programmazione Territoriale Antonio Ferro (Luca Noseda)
  • SETTORE Ambiente Luca Colombo (Luca Noseda)
  • AREA ECONOMICA Rosella Barneschi (Rossana Tosetti)
  • SETTORE Finanziario e Risorse Umane Rosella Barneschi (1° sostituto Rossana Tosetti, 2° sostituto Maria Antonietta Marciano, 3° sostituto Andrea Romoli Venturi)
  • SETTORE Entrate Andrea Romoli Venturi (Rosella Barneschi)
  • SETTORE Servizi Assicurativi e Antiriciclaggio Maria Antonietta Marciano (Andrea Romoli Venturi)
  • SETTORE Servizi Pubblici Locali a rete Ciro Di Bartolo (Luca Colombo)
  • SETTORE Polizia Locale Vincenzo Aiello (Giovanni Fazio)
