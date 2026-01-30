Como, la nuova segretaria della Filcams Cgil è Erica Caldarelli

Nella giornata di oggi, 30 gennaio 2026, l’Assemblea generale della Filcams Cgil Como, su proposta dei centri regolatori e con l’indicazione della Segretaria generale Filcams Lombardia Antonella Protopapa e del Segretario generale CGIL Como Sandro Estelli, ha eletto Erica Caldarelli quale Segretaria generale della Filcams Cgil Como.

Raccoglie il testimone della guida della Categoria lariana da Fabrizio Cavalli, chiamato a ricoprire l’incarico di Segretario generale alla Filcams CGIL della vicina Lecco. L’elezione è avvenuta con 32 voti favorevoli e 1 astenuto.

Erica Caldarelli, da anni impegnata nella categoria, porta con sé competenze solide, conoscenza del territorio e una storia sindacale costruita sul lavoro quotidiano accanto alle lavoratrici e ai lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi. Una scelta naturale, nel segno della continuità e della responsabilità, per rafforzare rappresentanza, contrattazione e tutela dei diritti.

Un ringraziamento sentito va a Fabrizio per il lavoro svolto, per l’impegno garantito in questi anni e per il contributo dato alla crescita e alla tenuta dell’organizzazione.

Alla nuova Segretaria generale va il benvenuto della Segreteria Filcams Como, della Struttura tutta e delle delegate e dei delegati: una comunità sindacale che sceglie ogni giorno la responsabilità di stare accanto alle persone, di ascoltare, rappresentare e contrattare per migliorare lavoro, salari e dignità.

A Erica l’augurio di buon lavoro: la Filcams Como sarà, come sempre, un luogo di partecipazione, ascolto e determinazione, per scegliere ogni giorno di stare dalla parte di chi lavora.