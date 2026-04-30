Como, le ladre venute dall’est tornano nel negozio dove avevano rubato due volte: hanno fatto male i conti

La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha denunciato in stato di libertà per furto due donne, una 38enne e una 33enne, entrambe di nazionalità bulgara, residenti in Bulgaria ma domiciliate a Pioltello (Milano).

Verso le 16 di ieri una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata in un esercizio commerciale del centro cittadino su richiesta della proprietaria, che ha riconosciuto, in due donne presenti in quel momento in negozio, le autrici di due precedenti furti, risalenti al 2025. Le due donne, affrontate dalla proprietaria, per evitare problemi con la Polizia si erano anche offerte di pagare il corrispettivo della merce sottratta nell’estate scorsa, effettuando un pagamento con carta di credito, che è stato però rifiutato dal POS.

Giunti sul posto i poliziotti, dopo aver sentito la versione della proprietaria del negozio ed averne raccolta la denuncia, hanno accompagnato le due straniere in Questura, dove sono stati effettuati accertamenti approfonditi, dai quali sono emersi, a loro carico, precedenti di polizia per furto, possesso ingiustificato di chiavi, e numerosi Fogli di via obbligatori da vari comuni della Lombardia e del Piemonte.

Le due straniere sono state quindi denunciate a piede libero per i furti compiuti nel 2025.