Lombardia verso la zona arancione, Fontana: “La direzione è certamente quella, speriamo di fermarci prima”

Lombardia in zona arancione? “La direzione è certamente quella ma speriamo di fermarci prima”, così il presidente regionale, Attilio Fontana. Lo riporta Repubblica, che spiega come il governatore abbia precisato quanto sia “difficile fare previsioni soprattutto perché la variante Omicron è completamente diversa”.

Insomma “lo sviluppo non si può paragonare al vecchio covid e non si credo si possano fare anticipazioni, era difficile prima adesso anche di più”. Sul fronte scuola il presidente ha poi evidenziato “ci siamo adeguati alle indicazioni del governo e continueremo così. Insistiamo da parte nostra perché si continui a vaccinare. La Lombardia è la regione che vaccina di più ed è l’unica opportunità per fronteggiare la nuova variante del virus, questa è la direzione e guardiamo al futuro con moderato ottimismo”.

Solo due giorni fa il responsabile lombardo della campagna vaccinale, Guido Bertolaso, aveva apertamente parlato di possibilità arancione: