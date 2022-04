Como, è morta Elide Greco: la città piange una donna meravigliosa, dura, generosa e amatissima

E’ morta questa sera, dopo una lunga malattia che non aveva mai nascosto, Elide Greco, 55 anni appena. Olgiatese, attivissima a Lipomo con l’International Dance ma, più di tutto, nome di prima linea a Como per l’operato nella società civile, nel volontariato attivo e nella politica (storica esponente e consigliera del Partito Democratico nel quinquennio del sindaco Lucini). Mamma delle sferruzzatrici che hanno realizzato quadrotti di lana che una volta uniti sono diventati coperte per i senzatetto (in memoria di don Roberto Malgesini: qui se volete conoscerle). Poi maestra di ballo, campionessa italiana e internazionale di rock acrobatico.

Esattamente un mese fa, era il 2 marzo, era stata premiata e abbracciata dalla città e da Regione Lombardia. Qui il racconto: Elide Greco, anima gigante e luminosa: una vita per gli ultimi, l’idea delle sferruzzatrici. Oggi l’abbraccio della città e il riconoscimento lombardo.

Ecco le parole del marito di Elide:

Così la ricorda il capogruppo Dem in Consiglio comunale a Como, Stefano Fanetti:

E così dice Luca Gaffuri, anima del Pd lariano: “Grazie per tutto quello che hai donato a tutti noi , alla tua capacità di creare gruppo, al non fermarti davanti a nessuna difficoltà, alla capacità di essere vicino a chi non ha rappresentanza, non ti sei mai fermata di fronte alle difficoltà e ci hai sempre ricordato che insieme si può .Continuiamo sapendo che ci incoraggerai ogni giorno ad essere sempre pronti a risolvere tante situazioni di fronte alle quali i più si fermano. Arrivederci Elide!”.

E poi il consigliere regionale Dem, Angelo Orsenigo: “Elide Greco è appena volata in cielo e già manca tantissimo a tutti noi. Non ci sono parole per esprimere questo vuoto, un forte abbraccio a tutti i suoi cari”.

Quindi il segretario provinciale del Pd di Como, Federico Broggi:

E ci sono le parole della consigliera comunale Ada Mantovani: “Un esempio di grande umanità e generosità. Ciao Elide cara”.