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Como, per lo storico Museo della Seta il riconoscimento di eccellenza da Regione Lombardia: è una svolta

  • 15:12

La Fondazione della Seta E.T.S. annuncia un nuovo, importante capitolo per il Museo della Seta di Como. Regione Lombardia ha infatti decretato ufficialmente il riconoscimento del Museo non solo come pilastro didattico del territorio, ma anche come Museo d’Impresa.

Questo doppio riconoscimento, che unisce l’anima educativa a quella legata alla storia produttiva, imprenditoriale e del lavoro, inserisce a pieno titolo la struttura nel ristretto network dei musei d’eccellenza che testimoniano la grande tradizione industriale lombarda.

Finanziamenti e digitalizzazione: la svolta strategica per la Fondazione della Seta

Il riconoscimento da parte della Regione non è soltanto un titolo d’onore, ma rappresenta una svolta strategica concreta. Questa nuova qualifica permetterà infatti alla Fondazione di accedere a linee di finanziamento dedicate e a bandi regionali specifici per i musei d’impresa, risorse fondamentali che verranno investite nel potenziamento dei servizi, nella digitalizzazione e nella creazione di nuovi percorsi espositivi capaci di attrarre un pubblico sempre più internazionale.

Un futuro di crescita e innovazione per la storia industriale comasca

I criteri regionali per ottenere lo status di Museo d’Impresa sono stringenti e premiano la qualità della conservazione, la gestione e la capacità di raccontare la storia economica di un territorio. Il Museo della Seta ha superato brillantemente l’esame, dimostrando di essere uno spazio vivo, capace di fare cultura e, al contempo, di fare rete con il sistema produttivo locale.

Con questo nuovo slancio, la Fondazione della Seta punta a scrivere una nuova pagina di successi, forte del supporto di Regione Lombardia e con lo sguardo fermamente rivolto al futuro e all’innovazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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