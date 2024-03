Piacciono Como Borghi e Albate, pochi appartamenti in vendita nel Centro Storico (causa B&B). Quanto costa comprare casa tra Como e provincia

Sono stabili i prezzi a Como nella prima parte del 2023. Lo rivela l’ultimo l’ultimo Osservatorio Immobiliare di Tecnocasa sul mercato lombardo. Una vasta analisi che permette anche di osservare il mutamento economico-turistico della città.

Quotazioni sostanzialmente stabili nell’area del Centro della città, nella prima parte del 2023. Il mercato è vivace e i primi mesi del secondo semestre dell’anno evidenziano una crescita sia per quanto riguarda il numero di compravendite sia per quanto riguarda i valori immobiliari. Sempre più alta la domanda da parte di investitori in arrivo da Como, Milano, dalla Svizzera e dalla Germania per l’acquisto di bilocali e trilocali per avviare attività di B&B e case vacanza. Le richieste da parte di investitori si focalizzano principalmente in zona Borghi, piace molto anche l’area di Città Murata ma l’offerta di abitazioni in vendita è scarsa.

L’apertura di numerosi B&B e case vacanza rende meno accessibile il mercato delle locazioni classiche, in città infatti è sempre più difficile trovare appartamenti in affitto. Nel centro storico, nella Città Murata, arrivano le richieste di persone prive di auto alla luce dell’assenza di box. L’offerta di immobili d’epoca determina valori che arrivano a 4000 € al mq per tipologie signorili usate, con punte di 4600 € al mq per tipologie ristrutturate. La zona Borghi presenta immobili che vanno dagli anni ‘70 fino agli anni 2000. I valori medi di una soluzione usata sono di 2400 € al mq che arri- vano a 3500 € al mq per le soluzioni ristrutturate. Piace il quartiere Como Sole dove sono presenti immobili degli anni ’80, di ampia dimensione. I prezzi al mq si aggirano intorno a 1500-2000 €. Chi desiderasse un immobile con vista lago si orienta verso le zone soprastanti a via Zezio e in via Crispi, dove si registrano prezzi più alti del 20% rispetto alla media che si aggira intorno a 2800 € al mq.

Prezzi stabili nell’area periferica di Como nella prima parte del 2023. Si registra un mercato vivace, con una buona domanda di abitazioni principali, in particolare nelle aree di Albate e Camerlata perché meglio servite. Chi cerca la prima casa si focalizza soprattutto su trilocali con riscaldamento autonomo, oppure su tipologie semindipendenti dotate di spazi esterni e prive di spese condominiali. I quartieri di Albate e Camerlata sono caratterizzati da abitazioni sorte negli anni ’60 e le quotazioni dell’usato oscillano mediamente tra 1200 e 1500 € al mq. Da segnalare anche la presenza di investitori che, in genere, cercano bilocali dal valore non superiore ai 100 mila €. La domanda di case in affitto è buona e proviene da lavoratori frontalieri, insegnanti, forze dell’ordine. Il canone di un bilocale si attesta su 550 € al mese e i contratti utilizzati sono quelli a canone concordato con cedolare secca. Molto richiesta anche le zone di Muggiò e Lora, residenziali e tranquille. Sorte negli anni ’60 hanno quotazioni dell’usato che arrivano a 1500 € al mq. Si possono acquistare anche appartamenti nuovi, in classe energetica A, a 2500 € al mq.

Nelle zone di Monte Olimpino, Ponte Chiasso, Sagnino e Tavernola il primo semestre del 2023 ha evidenziato quotazioni stabili. Chi è in cerca dell’abitazione principale si focalizza, in par ticolare, sui quattro locali oppure su tipologie indipendenti, anche se queste ultime sono poco presenti sul mercato. Sempre molto apprezzate le soluzioni di nuova costruzione. Nella zona di Monte Olimpino sono in fase di realizzazione appartamenti nuovi il cui valore si attesta sui 2300 € al mq. A Monte Olimpino inoltre è previsto un intervento per la realizzazione di appartamenti in edilizia convenzionata i cui valori di vendita si attesteranno sui 2000 € al mq. Da segnalare anche una buona domanda da parte di investitori, soprattutto per avviare attività di B&B e casa vacanza, tendenza che sta sottraendo offerta al mercato classico delle loca- zioni i cui canoni risultano in crescita. Per una notte in B&B la spesa media si attesta su 80-90 €. Sempre molto ri- chieste le zone di Sagnino e Tavernola perché verdi e residenziali. La prima offre condomini degli anni ’80, dove un buon usato costa 1600 € al mq; Tavernola è eterogenea in quanto composta da palazzine degli anni ’70 e ville singole e bifamiliari degli anni ’80. I prezzi sono più alti perché il quartiere è vicino allo svincolo autostradale e adiacente al comune di Cernobbio e al lago: un ap- partamento signorile costa circa 1900 € al mq. Palazzine degli anni ’70 e case prestigiose degli inizi del ‘900 possono essere acquistate a Monte Olimpino, dove i prezzi del medio usato sono di 1400 € al mq. Quasi ultimati i lavori per la costruzione delle paratie sul lungo- lago, una parte è stata già completata mentre un’altra è in fase conclusiva.

ECCO TUTTI I PREZZI MEDI TRA COMO CITTA’ E PROVINCIA

L’ANALISI LOMBARDA