Como, sorpreso a scassinare le auto in zona stadio. Arrestato 44enne

La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha proceduto all’arresto di un 44enne italiano pluripregiudicato residente a Gerenzano, per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Considerati i precedenti e sempre più frequenti episodi di “spaccate” che hanno luogo nel territorio lariano, la Polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli predisponendo servizi per la prevenzione e repressione di tali reati.

Infatti, intorno alle 17.00 di ieri pomeriggio, gli agenti della III sezione della Squadra Mobile della Questura di Como impegnati in questa attività investigativa, hanno notato in Via Vittorio Veneto, un soggetto, che dopo aver parcheggiato la propria auto nel parcheggio antistante lo Stadio “Sinigaglia” si avvicinava ad un’auto posteggiata poco distante e dopo aver armeggiato sul nottolino della serratura, riusciva ad aprirla prelevando dall’interno del suo abitacolo uno zaino.

L’uomo, poi identificato per un 44enne italiano, intento ad andare via con la refurtiva, è stato fermato e perquisito dagli agenti della Squadra Mobile, i quali gli hanno trovato indosso oggetti, indubbiamente, atti a scassinare e compiere furti.

Il 44enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato, così, portato in Questura e tratto in arresto per furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli o chiavi alterate.

L’uomo è in attesa del processo in direttissima.