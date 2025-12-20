Mega fatturato a 21,8 miliardi per il gruppo con tantissimi supermercati in Lombardia. E nel 2026 arriva Benessity

Conad archivia il 2025 con risultati superiori alla media del mercato, confermando la propria posizione di leadership nella distribuzione organizzata italiana. Il gruppo ha chiuso l’anno con un fatturato complessivo di 21,8 miliardi di euro, segnando un incremento del +4,4% rispetto all’esercizio precedente.

Parallelamente, la solidità del sistema cooperativo si rafforza con un patrimonio netto che ha raggiunto i 3,95 miliardi di euro.

Questi indicatori economici poggiano su una rete capillare composta da oltre 4.000 punti vendita e sull’operatività di 2.162 soci imprenditori. Negli ultimi tre anni, Conad ha registrato una crescita del fatturato del 18%, mantenendo una quota di mercato stabile al 14,84% (dati GNLC al 01/07/2025).

Il gruppo ha confermato un piano di investimenti massiccio: 2,1 miliardi di euro nel triennio 2025-2027.

Le risorse saranno destinate a quattro pilastri fondamentali:

Ammodernamento della rete di vendita;

Efficientamento della supply chain ;

Sviluppo di nuovi punti vendita ;

Digitalizzazione dei processi e dei servizi.

Nonostante la frenata dei consumi, i principali canali di vendita Conad mostrano segnali di forte dinamismo:

Conad (canale core): +5,7%

Conad Superstore: +6,1%

Tuday Conad (format urbano): +27,1%

PetStore Conad (pet care): +15,7% (dati Circana, ottobre 2025).

. I prodotti a marchio Conad hanno generato un fatturato di 6,5 miliardi di euro (+5,7%), raggiungendo una quota del 34,1% nel canale supermercati LCC. Questo risultato consolida Conad come la prima marca italiana nel mercato retail.

La novità più rilevante per il prossimo anno è il debutto di Benessity Conad. Il nuovo format esordirà a febbraio 2026 a Firenze, con una seconda apertura prevista a Modena ad aprile. Non si tratta di una parafarmacia tradizionale, ma di un concept flessibile dedicato al benessere come stile di vita.

Il format Benessity risponde a sette bisogni chiave:

Benessere fisico e mentale Longevità Sport ed energia Alimentazione specifica Bellezza Controllo del peso Cura della persona

Il nuovo modello si svilupperà tramite negozi stand alone di prossimità urbana. A differenza delle aree “Con Cura” presenti negli Spazio Conad, Benessity integrerà Parafarmacia e Ottica come elementi strutturali. Sarà presente un farmacista, ma il focus sarà sulla consulenza professionale per prodotti specialistici. Nel medio periodo, il gruppo valuterà anche lo sviluppo di prodotti a marchio dedicati per trasformare Conad in un vero “love brand”.