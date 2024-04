Corteo, protesta e i mezzi con la musica: oggi la manifestazione attraversa Como. Vie chiuse e orari

Oggi, sabato 20 aprile, è il giorno del corte per le vie di Como della Street Parade, manifestazione studentesca annunciata con un lungo manifesto qualche giono fa. A partire dalle 17, per le vie della città sfileranno gli aderenti all’iniziativa intitolata “Como città per tutti” che avranno al seguito anche cinque veicoli muniti di casse acustiche. Lo slogan “Reclaim the lake” vuole parlare di socialità e di “riappropriazione di spazi abitativi, contesti di divertimento e luoghi di scambio e condivisione” contro una città che “si riempie sempre di più di locali chic, bar-librerie, negozi di grandi marchi… Di certo, i turisti e i ricchi sono contenti, ma cosa resta per la cittadinanza?”.

E ancora: “Da una parte stanno i ricchi, la gentrificazione, un’estetica del sé apparentemente perfetta ma con ampie zone d’ombra; dall’altra sono marginalizzate tutte le soggettività alternative, non conformi, razzializzate, reiette della società. La street parade di Como rifiuta questa divisione e tutti i suoi dispositivi che, particolarmente restrittivi in città, includono la criminalizzazione delle sostanze ricreative”.

Nel manifesto programmatico (che abbiamo pubblicato qui) anche la protesta per “i luoghi di cultura sotto attacco, ormai da decenni, da parte della politica locale”.

Per quanto riguarda il percorso del corteo – che dovrebbe contare circa 150 partecipanti – il ritrovo è fissato all’Ippocastano, poi, i manifestanti sfileranno per le seguenti vie di Como, che – dove attraversate dal traffico – saranno chiuse giusto per il tempo del passaggio: