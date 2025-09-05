Dalla piccola concessionaria di 60 anni fa, il gruppo lombardo dell’auto è un colosso: 3 nuove sedi in Lombardia

Il Gruppo Autotorino – nato nel 1965 a Morbegno con una singola concessionaria e oggi leader nel settore della mobilità in Italia, con diversi concessionari anche in provincia di Como, rafforza la sua presenza sul territorio lombardo con l’acquisizione di Bianchessi Auto S.r.l.. L’operazione, che prevede l’integrazione di tre nuove sedi in provincia di Cremona e dei suoi 95 dipendenti, segna un passo significativo nel piano di espansione di Autotorino, che mira ad aprire tre nuove filiali ogni anno.

L’accordo strategico, che attende il via libera dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, consolida ulteriormente il posizionamento di Autotorino in un mercato in continua evoluzione. L’acquisizione consentirà inoltre di ampliare l’offerta di vendita e assistenza per i marchi Toyota, Lexus, Hyundai e Kia, rafforzando le partnership già esistenti.

Un Gruppo in continua espansione

Fondata nel 1965 a Morbegno, Autotorino è passata da una singola concessionaria a un network di 70 filiali, con una media di 73.000 auto vendute all’anno. Questo percorso di crescita l’ha portata a diventare il primo concessionario in Italia nel 2015 e l’unica realtà italiana tra i 50 maggiori dealer d’Europa, raggiungendo il 28° posto in classifica lo scorso anno.

Stefano Martinalli, Direttore Generale e CFO di Autotorino, ha sottolineato l’importanza dell’operazione: “In un mercato in rapida evoluzione, cogliere le opportunità richiede dimensioni adeguate e investimenti mirati: questa acquisizione ne è un esempio concreto. Con questa operazione, consolidiamo il nostro core business della distribuzione di mobilità”.

Le parole di Plinio Vanini, Presidente di Autotorino, confermano la visione a lungo termine del Gruppo: “Questa acquisizione conferma la nostra strategia di crescita continua e sostenibile, in attuazione del piano industriale 2025–2030. Un risultato frutto del lavoro appassionato e competente di tutta la squadra Autotorino, alla quale si uniranno anche i collaboratori delle concessionarie cremonesi”. Vanini ha inoltre evidenziato l’attenzione del Gruppo verso il benessere dei dipendenti, con un ecosistema aziendale “fondato su know-how, formazione continua e iniziative di welfare”.

L’integrazione dei 95 dipendenti di Bianchessi Auto nel team di Autotorino si allinea ai valori del Gruppo, che considera la valorizzazione delle persone e la loro crescita professionale elementi centrali per il successo aziendale.