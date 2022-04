Dalla Regione 20mila euro per il Ceresio. Tumbiolo: “Per i turisti lago sempre più attrattivo”

Regione Lombardia ha stanziato 20mila euro all’Autorità di Bacino del Ceresio Piano e Ghirla per interventi finalizzati a garantire il servizio di sicurezza dei naviganti e l’organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza sui laghi lombardi.

“Un ottimo risultato – commenta il direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, Maurizio Tumbiolo – in quanto, attraverso questa somma, riusciremo a lavorare ancora più in sinergia con le Forze dell’Ordine. Avremo la certezza di assicurare un servizio più strutturato che ci permetterà di promuovere al meglio il Ceresio. Vigilanza e sicurezza, sono due aspetti fondamentali per rendere sempre più attrattivo il lago e permettere ai turisti di godersi una vacanza in completo relax”.

Come si legge dalla nota di Regione Lombardia, i beneficiari del contributo sono le Autorità di bacino lacuale, le quali a loro volta trasferiscono i fondi agli Enti di vigilanza, di sicurezza e di salvataggio preposti per ogni bacino idrico.