Dalla vecchia foto in masseria a ‘Terra Mia’, sogno realizzato: a Como c’è una nuova bottega dei sapori

Gustosissima novità, da oggi domenica 1° marzo, a due passi dal centro storico di Como. Questa mattina ha infatti inaugurato in via Milano 98 il negozio ‘Terra Mia-La bottega dei sapori‘.

Si tratta di un piccolo paradiso per buongustai, dove si può scoprire – e ovviamente acquistare – una accuratissima selezione di prodotti tipici italiani da molte regioni del nostro Paese.

A condurre l’attività è Andrea Carrozzo, oggi con il prezioso supporto della compagna Emilia, che per lanciarsi nel nuovo progetto ha preso lo spunto – come racconta egli stesso sul sito dedicato terramiacomo.it – da un ricordo molto particolare. Lo citiamo:

C’è una foto a cui sono molto legato.

Ritrae una mia zia, in una masseria in Puglia, la terra dove è nata e cresciuta lei, dove è cresciuto anche mio padre insieme ai suoi undici fratelli.

In quella masseria non si produceva “per vendere”, si produceva per vivere.

Pane, conserve, dolci, formaggi, vino, olio. Tutto aveva un senso, tutto aveva un tempo.

Quel giorno, nella foto, mia zia stava preparando una crostata: un gesto semplice, ripetuto mille volte nella sua vita. Le mani infarinate, il tavolo di legno, il silenzio rotto solo dal lavoro.

Niente fretta. Niente scena. Solo verità.

Io vengo da lì.

Questa mattina, complice anche una ricca degustazione di prodotti tipici, una vera e propria folla ha fatto visita al negozio per assaggiare olive, salsicce, salami, taralli, vini e tante altre specialità artigianali scelte da varie zone d’Italia.

Da domani, lunedì 2 marzo, attività apertà dal lunedì al sabato con orari dalle 9 alle 13 e poi dalle 15 alle 19 e novità sempre aggiornate sui canali Instagram, Facebook e Tripadvisor.