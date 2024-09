Devastante raid dei complottisti sulla sede della Regione a Como: loro stanno con l’anidride carbonica

Pesantissimo atto di vandalismo sulla sede cittadina di Regione Lombardia, il cosiddetto Pirellino, in vie Einaudi a Como. Sulla facciata principale, ai due lati rispetto all’ingresso principale, sono apparse enormi scritte rosse che riportano per tipologia, colori e caratteri ai blitz No Vax che già hanno imbrattato senza esito alcuno se non creare danni diverse parti della città nei mesi scorsi.

Questa volta, però, diverso l’obiettivo: i vandali si schierano fieramente al fianco dell’anidride carbonica e contro i provvedimenti contro l’inquinamento e il riscaldamento globale, ovviamente bollando tutto come una “truffa” dei classici poteri forti ma senza lo straccio di un’argomentazione che non sia appunto la devastazione del bene pubblico.