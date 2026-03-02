È il giornale simbolo della Lombardia, ha scritto la storia d’Italia: ora la grande festa per i 150 anni

Il Corriere della Sera compie 150 anni. Per celebrare questo storico traguardo, venerdì 6 marzo 2026, il quotidiano inaugura le celebrazioni presso il Teatro alla Scala di Milano. L’evento, dal titolo “Corriere 150 anni. La libertà delle idee.”, vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel tempio della musica, il Corriere ripercorre la propria storia intrecciandola a quella dell’Italia, con letture di brani storici affidate a Cristiana Capotondi e Serena Rossi, e le testimonianze del presidente di Fondazione Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli, che presenterà in anteprima il docufilm “150 anni Corriere della Sera. Il racconto dell’Italia”.

L’evento inaugurale

L’evento sarà aperto dagli interventi di:

Giuseppe Sala , Sindaco di Milano

Fortunato Ortombina , Sovrintendente del Teatro alla Scala

Luciano Fontana , Direttore del Corriere della Sera

Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup

La serata sarà arricchita dall’Orchestra del Teatro alla Scala, diretta da Alexander Soddy, con esecuzioni dell’Inno d’Italia e di opere di Vincenzo Bellini (Norma) e Richard Wagner (Götterdämmerung).

La diretta: L’evento sarà trasmesso in streaming su corriere.it a partire dalle ore 11.30.

La visione del futuro: le parole dei protagonisti

“In questi 150 anni il Corriere della Sera si è evoluto in un media multipiattaforma”, afferma il direttore Luciano Fontana. “Quello che non è mai mutato è il lavoro giornalistico: la ricerca di fatti verificati, di racconti oggettivi e di opinioni indipendenti.”

Urbano Cairo, Presidente e Amministratore Delegato di RCS MediaGroup, aggiunge: “Con orgoglio celebriamo i 150 anni del quotidiano leader in Italia. Il mio impegno è che il Corriere sappia sempre rinnovarsi senza mai perdere il legame con la propria storia e il ruolo pubblico che ha sempre svolto.”

Un anno di iniziative speciali

Il 6 marzo segna solo l’inizio di un anno ricco di appuntamenti, edizioni esclusive e contenuti multimediali: