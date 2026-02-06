In Lombardia il colosso americano si compra tre meraviglie che hanno fatto la Storia: valore 4.5 miliardi

Live Nation, leader globale nell’organizzazione di eventi dal vivo, ha siglato un accordo strategico per l’acquisizione del Gruppo ForumNet da Bastogi SpA. L’operazione segna un punto di svolta per l’industria dell’intrattenimento in Italia. Come si legge in una nota ufficiale della società, l’obiettivo è rafforzare la presenza in un mercato che, nel 2024, ha generato un valore complessivo di 4,5 miliardi di euro.

L’Unipol Forum di Assago al centro del progetto

Il perno dell’acquisizione è l’Unipol Forum di Assago, struttura iconica inaugurata nel 1990 che accoglie annualmente circa 2 milioni di spettatori. Luogo che ha ospitato le più grandi superstar internazionali e pilastri della musica italiana quali Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro e Marco Mengoni.

Oltre alla vocazione musicale, il Forum è la storica casa dell’Olimpia Milano di basket e ricoprirà un ruolo centrale nei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, ospitando le competizioni di pattinaggio di figura e short track.

Piano di investimenti e sostenibilità verso il 2026

Live Nation ha annunciato un piano di investimenti significativi focalizzato su tre pilastri:

Esperienza del pubblico: Miglioramento dei servizi e della partecipazione dei fan.

Infrastrutture tecniche: Potenziamento degli spazi dedicati agli artisti e alle produzioni.

Sostenibilità: Introduzione di interventi mirati alla riduzione delle emissioni di carbonio.

Questi interventi sono pensati per valorizzare il lascito olimpico della venue, garantendo all’Unipol Forum il ruolo di riferimento globale per lo sport d’élite e l’intrattenimento internazionale nel lungo periodo. L’accordo comprende anche l’adiacente Teatro Repower e la gestione del Carroponte di Sesto San Giovanni, celebre spazio open-air protagonista della stagione estiva milanese.

Governance e dichiarazioni dei protagonisti

Nonostante il cambio di proprietà, gli spazi di ForumNet continueranno a operare con un management indipendente. Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia, ha espresso orgoglio per l’operazione: “Non vediamo l’ora di creare nuove opportunità per artisti e pubblico, mantenendo i rapporti consolidati con tutti i partner e i promoter”.

Marco Cabassi, presidente del Gruppo Bastogi, ha sottolineato come la partnership garantisca continuità e crescita a strutture che sono da decenni al centro della vita culturale milanese. Il team attuale di ForumNet resterà operativo, garantendo l’accesso a tutti gli organizzatori di eventi, mentre Live Nation proseguirà la sua attività di promozione su scala nazionale.

Reazione dei mercati: Bastogi vola a Piazza Affari

L’annuncio ha scosso positivamente la Borsa. Il titolo Bastogi ha fatto registrare un balzo teorico del +19,3% in fase “reserved”, portando il valore delle azioni intorno a 0,94 euro (rispetto alla chiusura precedente di 0,786 euro).

L’accordo preliminare per la cessione del 100% di Forumnet Holding si basa su un enterprise value di 90 milioni di euro. Il prezzo definitivo verrà stabilito al closing, previsto entro aprile 2026 (con data tecnica fissata al 31 marzo 2026), tenendo conto della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto.