Covid, la variante inglese è in Lombardia. Primo caso ufficializzato da Ats, è un pilota

La variante inglese del Covid è letteralmente atterrata in Lombardia.

Il primo caso è stato registrato a Arsago Seprio, in provincia di Varese.

Lo ha confermato il primo cittadino del paese, Fabio Montagnoli, allertato oggi da Ats.

Il sindaco alla Prealpina spiega: “Mi hanno comunicato che si tratta di un pilota residente nel nostro territorio reduce da un viaggio nel Regno Unito. Per lui e per la compagna è scattata la quarantena che non è differente da quella che stanno effettuando i concittadini risultati positivi al virus precedentemente noto”.

Secondo le primissime informazioni l’uomo non avrebbe avuto contatti se non con la famiglia.

Ricordiamo che, stanti le informazioni ufficiali, il covid mutato inglese risulterebbe altamente trasmissibile ma non più letale, o comunque più pericoloso, o immune all’effetto dei vaccini la cui distribuzione partirà domani in tutta Europa con il Vaccine-day. Anche a Como: