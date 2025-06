Nel super centro commerciale più famoso del Ticino ecco i saldi: sulle griffe del lusso fino al 70%

La stagione dei super sconti è ufficialmente iniziata il 14 giugno al FoxTown Factory Stores di Mendrisio, la meta ideale per lo shopping di qualità a soli quindici minuti da Como. Con il suo riconoscibile logo della volpe, il centro commerciale svizzero è una delle destinazioni più apprezzate dai comaschi e da chi risiede in Lombardia che cercano offerte imperdibili su capi di alta moda e grandi marchi.

Il FoxTown è da sempre un punto di riferimento per gli acquisti convenienti, specialmente durante i periodi di saldo. Si distingue per offrire sconti che difficilmente si trovano altrove, sia in Svizzera che in Italia.

L’annuncio ufficiale: un’esperienza di shopping rinnovata

L’attesa è finita per gli amanti dello shopping: “I SALDI sono ufficialmente iniziati… oggi, a FoxTown Mendrisio”, si legge nell’annuncio ufficiale. L’outlet promette un’esperienza di acquisto all’insegna delle “good vibes”, con riduzioni fino al 70% su una vasta selezione di prodotti.

I visitatori potranno esplorare 160 boutique d’eccellenza che ospitano oltre 250 brand iconici, beneficiando di prezzi vantaggiosi su abbigliamento, accessori, calzature e molto altro.

Orari e intrattenimento per un’esperienza completa

Per accompagnare la prima giornata di saldi e le successive, il FoxTown osserverà un orario continuato dalle 11:00 alle 19:00. Inoltre, per rendere lo shopping ancora più piacevole, è previsto un DJ set nel pomeriggio, unendo così l’eleganza degli acquisti al ritmo e al divertimento.

Situato in Via Maspoli 18 a Mendrisio, Canton Ticino, il FoxTown Factory Stores si conferma ancora una volta come “dove lo shopping incontra l’eleganza, il ritmo e l’esperienza”.