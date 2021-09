Frana di Blevio, 430mila euro in arrivo da Regione Lombardia per pulizia e messa in sicurezza

Due stanziamenti di ‘somma urgenza’, rispettivamente da 100.000 e 80.000 euro, per interventi di pulizia strade e 250.000 euro di fondi regionali, disponibili subito, per la realizzazione di due briglie urgenti per la messa in sicurezza di Blevio – dopo la frana di ieri – e ripristinare le condizioni di normalità del torrente esondato.

Li ha annunciati l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, in merito agli eventi calamitosi che hanno colpito ieri la sponda occidentale del lago di Como.

“Da assessore regionale – ha spiegato – esprimo innanzitutto la mia vicinanza alle popolazioni colpite, rassicurando i Comuni che Regione, come già anticipato, metterà subito a disposizione le risorse necessarie per la messa in sicurezza della zona. Oltre ai fondi di pronto intervento, che serviranno per una prima fase di ripristino delle aree interessate, a breve verrà presentata in Giunta una delibera per lo stanziamento di ulteriori fondi per la realizzazione di interventi strutturali da destinare alle zone colpite dai fenomeni temporaleschi di luglio e agosto”.

“Ancora una volta Regione Lombardia – ha proseguito l’assessore – ha dimostrato concretezza e rapidità per dare supporto alle popolazioni, a differenza di altri che sono rimasti a guardare. Fino a oggi siamo stati gli unici a garantire risposte rapide e concrete, attraverso risorse economiche e grazie al pronto intervento dei nostri straordinari volontari”.

“Sono vicino a tutta la comunità di Blevio – ha aggiunto il sottosegretario alla Presidenza con delega ai rapporti con il Consiglio regionale – e ringrazio l’assessore al Territorio e Protezione Civile per la grande attenzione che ha nei confronti del territorio Comasco e i Volontari della Protezione Civile, i tecnici dell’Utr di Como, tutta la sala operativa della Protezione civile regionale e le squadre dei Vigili per il rapido intervento per alleviare i disagi ai Bleviani e per non essersi mai fermati, da fine luglio, per permettere a tutte le comunità comasche colpite dal maltempo di poter tornare al più presto alla normalità”.