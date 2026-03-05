Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Frontalieri, la bomba: “La Lombardia non applicherà la tassa sulla salute finché non lo faranno anche le altre regioni”

  • 12:19

Un inatteso colpo di scena è andato in onda durante la trasmissione “Border” su Etv condotta da Anna Campaniello (qui la puntata integrale). Parlando infatti ancora una volta della tassa sulla salute e del fatto che alcune regioni, a partire dal Piemonte, hanno dichiarato di non volerla applicare,  il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini a capo della commissione Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera è stato categorico.

“Regione Lombardia non è il paese di balocchi, se altre regioni, come il Piemonte, non la applicheranno, allora anche noi non la applicheranno finché non lo faranno anche tutti gli altri. Si tratta di una legge dello Stato e tale deve essere considerata e non può non essere applicata”, dice Zamperini.

L’attesa dunque è ora solo per i decreti attuativi che dovranno regolare le modalità per la riscossione della tassa e veder chi sarà chiamato a pagarla. Tassa Salute, tutti gli approfondimenti qui.

