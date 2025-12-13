In 300 supermercati della Lombardia torna il marchio che ha fatto la storia in Italia: 400 milioni di investimenti

Dopo il nullaosta di Bruxelles per l’acquisizione di Carrefour Italia, il Gruppo NewPrinces di Angelo Mastrolia dà il via alla sua rivoluzione strategica. La mossa che segna il cambiamento è il ritorno della storica insegna GS sui supermercati, un’operazione che si completerà entro i prossimi tre anni. L’intervento avrà un impatto significativo su tutto il territorio nazionale.
La rivoluzione GS in Lombardia e la richiesta di abbassare i costi
L’acquisizione operata da NewPrinces cambierà radicalmente il panorama della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), in particolare in Lombardia.
-
Cambio Insegna e Impatto Territoriale: In regioni chiave come la Lombardia, il passaggio di proprietà porterà alla conversione di oltre 300 supermercati Carrefour alla tradizionale insegna GS.
-
Massicci Investimenti: Per sostenere il rilancio del marchio e la modernizzazione dei punti vendita, il Gruppo NewPrinces ha stanziato oltre 400 milioni di euro di investimenti.
-
Percorso Geografico del Rebranding: La conversione dell’identità commerciale inizierà prima nelle regioni del Centro-Sud (Lazio e Abruzzo) per poi estendersi in un secondo momento in aree strategiche come Lombardia e Piemonte, dove il nome Carrefour è maggiormente consolidato.
-
Nuovo Listino e Pressione sui Fornitori: Oltre al rebranding, NewPrinces ha inoltrato la prima e cruciale richiesta ai suoi partner commerciali: abbassare i costi delle merci destinate agli scaffali. L’obiettivo finale è l’ottenimento di prezzi più competitivi per i consumatori.
Listino 2026: la lettera ai fornitori e le nuove tariffe
La comunicazione ufficiale, ottenuta dal Corriere della Sera, evidenzia la tempistica serrata. NewPrinces ha sollecitato le aziende fornitrici a trasmettere, entro il 15 dicembre, le proprie offerte per il listino 2026.
La richiesta è esplicita: presentare tariffe aggiornate e allineate alle condizioni di mercato attuali. La società sottolinea come, in una fase di deflazione, la cooperazione sia cruciale per mantenere la competitività e incrementare i volumi di vendita. Questo richiede un intervento immediato sulle condizioni economiche per rafforzare la collaborazione.
La svolta “Net-Net”: il nuovo sistema di fatturazione
A partire dal 1° gennaio 2026, il Gruppo NewPrinces introdurrà il sistema di fatturazione “net-net”, una novità che per la sua rapidità ha colto di sorpresa molti produttori del settore.
-
Definizione del Net-Net: Il sistema consiste nella definizione di un importo iniziale unico e stabile (il “net”). Su questo importo vengono applicati solamente un ricarico e l’IVA per calcolare il costo finale al pubblico.
-
I Benefici: Questo meccanismo innovativo snellisce significativamente la gestione amministrativa e ha il potenziale di permettere l’applicazione di un costo al pubblico più trasparente e competitivo fin dall’inizio della filiera.
-
Le Sfide per i Fornitori: Il sistema riduce drasticamente la libertà dei fornitori di impostare sconti, iniziative commerciali, promozioni e premi a consuntivo (come ad esempio gli obiettivi di volume o gli sconti logistici), elementi tipici della prassi consolidata nella GDO italiana.
Questo approccio, già ampiamente utilizzato nel mondo discount e tra gli operatori britannici, rappresenta un netto distacco dalla prassi abituale della Grande Distribuzione Organizzata in Italia.