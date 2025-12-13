In 300 supermercati della Lombardia torna il marchio che ha fatto la storia in Italia: 400 milioni di investimenti

Massicci Investimenti: Per sostenere il rilancio del marchio e la modernizzazione dei punti vendita, il Gruppo NewPrinces ha stanziato oltre 400 milioni di euro di investimenti.

Percorso Geografico del Rebranding: La conversione dell’identità commerciale inizierà prima nelle regioni del Centro-Sud (Lazio e Abruzzo) per poi estendersi in un secondo momento in aree strategiche come Lombardia e Piemonte, dove il nome Carrefour è maggiormente consolidato.

Nuovo Listino e Pressione sui Fornitori: Oltre al rebranding, NewPrinces ha inoltrato la prima e cruciale richiesta ai suoi partner commerciali: abbassare i costi delle merci destinate agli scaffali. L’obiettivo finale è l’ottenimento di prezzi più competitivi per i consumatori.