Hanno scelto la Lombardia: aprono 3 nuovi hotel in 3 città, tutti dell’azienda fondata solo 6 anni fa

Lvg Group, l’azienda fondata nel 2019 dall’intuizione di Claudio Lavagna, punta a un ambizioso obiettivo strategico: raggiungere cinquanta strutture in tre anni. Attualmente, il gruppo vanta 13 hotel in gestione diretta distribuiti tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e Sardegna, ma la crescita è destinata a subire una decisa accelerazione.

Investimento da 10 milioni e strategia di espansione nel Nord Italia

Il progetto di espansione prevede un ritmo serrato, con circa un’apertura al mese per i prossimi 36 mesi. Questa strategia è supportata dal recente ingresso di White Bridge Investments III nel capitale del gruppo, che ha iniettato 10 milioni di euro acquisendo la maggioranza (Claudio Lavagna detiene il 21%). Questo capitale è cruciale per la crescita di Lvg Hotel Collection e il rafforzamento della sua posizione nella gestione alberghiera nel Nord Italia.

I nuovi hotel in Lombardia: Pavia, Mantova e Brescia sotto i riflettori

Quattro nuove strutture sono già in rampa di lancio per entrare a far parte della famiglia Lvg Hotel Collection nei prossimi mesi, con un’enfasi particolare sulla Lombardia:

A dicembre è prevista l’apertura dell’Hotel La Bussola di Novara (Piemonte) e, contestualmente, l’ingresso dell’ Hotel Ritz a Pavia .

All’inizio del nuovo anno (marzo 2026) sarà la volta dell’ Hotel Belfiore a Mantova .

Un’altra importante nuova apertura in Lombardia è prevista per novembre 2026 a Brescia, con il primo quattro stelle superior firmato Lvg Group.

Le nuove acquisizioni saranno in gestione diretta, e il piano prevede l’acquisizione della proprietà di almeno il 15% del portafoglio totale.

Le prossime aperture di Lvg Group si concentrano strategicamente in Lombardia con l’Hotel Ritz a Pavia, l’Hotel Belfiore a Mantova e il quattro stelle superior a Brescia.

Innovazione e diversificazione nell’offerta

Lvg Group, che nel 2025 ha registrato un fatturato di quasi 18 milioni di euro, ha costruito un portafoglio eterogeneo di strutture (prevalentemente quattro stelle), dimostrando di saper “giocare anche fuori casa” con lo sbarco in Sardegna. La crescita è trainata anche da tre asset strategici:

Consulenza per l’hospitality. Diamond Tech, la software house proprietaria che offre una dashboard unica per integrare ricavi, costi, reputazione del brand e dati operativi. Gestione diretta degli hotel.

L’innovazione si manifesta anche con la sperimentazione di nuovi modelli, come Virtual Superior Apartments Milano Opera, una struttura completamente automatizzata con reception virtuale attiva da remoto H24, a sostegno del business travel e del settore Mice (meeting, incentivi, congressi, exhibition).

Infine, per un’accoglienza a 360 gradi, Lvg Group ha siglato una partnership con Monge per offrire un welcome kit e alimenti dedicati agli ospiti a quattro zampe, assicurando il benessere di tutti durante il soggiorno nelle strutture Lvg Hotel Collection.