I più ricchi al mondo? Ovviamente i nostri vicini svizzeri. E che cifre (impensabili in Italia) 

Se si pensa alla ricchezza pro capite, immediatamente viene da guardare poco oltre il confine. E infatti la 16esima edizione del Global Wealth Report di UBS, colloca la Svizzera in vetta alla graduatoria per ricchezza media per adulto: 687’200 dollari. Seguono gli Stati Uniti (620’700), Hong Kong (601’200). Italia 23esima.

Ma la classifica cambia se si guarda alla condizione dell’adulto “medio”: in questo caso svettano Lussemburgo (395’300 dollari) e Australia (268’400) mentre la Svizzera scende al settimo posto e l’Italia risale, conquistando la 14esima posizione con 124’500 dollari.

E spuntano li “EMILLI” (Everyday Millionaires): individui con attivi investibili tra 1 e 5 milioni di dollari.

«La ricchezza è una forza sociale e politica», ricorda l’economista UBS Paul Donovan. Mentre il mondo affronta la quarta rivoluzione industriale e il crescente debito pubblico, sarà il modo in cui la ricchezza verrà distribuita a determinare le opportunità, le politiche e il progresso globale”.