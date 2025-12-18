Il colosso della sanità con 3300 professionisti e 1,5 milioni di pazienti si espande in Lombardia: nuovo centro

La Fondazione Auxologico IRCCS, punto di riferimento per la ricerca biomedica e la sanità in Italia, annuncia un importante progetto di espansione a Cesano Maderno. L’ente no profit ha acquisito l’immobile dell’ex supermercato Lidl sulla Strada Statale dei Giovi, con l’obiettivo di trasformarlo in una struttura sanitaria all’avanguardia.

Il nuovo centro offrirà servizi di diagnostica di alto livello tecnologico e poliambulatori moderni, rafforzando l’offerta sanitaria per i cittadini della Brianza.

Una nuova realtà sanitaria tra tecnologia e sostenibilità

L’investimento mira a rigenerare l’area urbana in via Nazionale dei Giovi, creando un polo facilmente accessibile e dotato di ampi parcheggi.

“La nostra missione è offrire servizi sanitari innovativi e attenti alla persona”, ha dichiarato il Dott. Mario Colombo, Presidente di Auxologico. “La sede di Cesano Maderno sarà una struttura accogliente e sostenibile, integrata perfettamente nella nostra rete di ricerca e cura.”

Sinergia con il territorio e la rete Auxologico in Brianza

La nuova apertura si inserisce in un network già consolidato sul territorio lombardo, che comprende:

Il centro di riabilitazione e medicina dello sport di Meda .

Il polo di ricerca e tecnologie biomediche di Cusano Milanino .

Numerose sedi ospedaliere a Milano e dintorni.

Il sostegno del Comune di Cesano Maderno alla rigenerazione urbana

Il Sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, ha espresso grande soddisfazione per l’operazione, sottolineando come l’arrivo di Auxologico rappresenti un volano per lo sviluppo della città:

Rigenerazione Urbana: Il recupero dell’ex area Lidl trasforma uno spazio inutilizzato in un centro di eccellenza.

Potenziamento Servizi: La struttura privata si integrerà con i presidi pubblici (Case di Comunità e Farmacie Comunali).

Attrattività: Cesano Maderno si conferma un polo capace di attrarre investimenti di rilievo nazionale.

Ricerca, prevenzione e innovazione: i valori dell’IRCCS

Essendo un IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) dal 1972, Auxologico non si limiterà alle prestazioni cliniche. A Cesano Maderno verranno promosse:

Cultura della prevenzione: Iniziative gratuite per scuole e cittadini. Ricerca biomedica: Applicazione dei protocolli terapeutici più avanzati. Formazione: Personale altamente qualificato per diagnosi personalizzate.

Auxologico in numeri

24 strutture tra Lombardia, Piemonte, Lazio e Romania.

1.400.000 pazienti assistiti ogni anno.

3.300 professionisti tra medici, ricercatori e tecnici.

300 progetti di ricerca attivi.

Tempistiche e prossimi passi

I lavori di riqualificazione dell’immobile sulla Statale dei Giovi inizieranno non appena ottenute le autorizzazioni comunali. Si stima che il cantiere avrà una durata di circa 8-10 mesi, portando in breve tempo un nuovo punto di riferimento per la salute nel cuore della Brianza.