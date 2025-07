Il gigante dei discount con 5 punti vendita in provincia di Como ha numeri record: utile a 1,3 miliardi

Il colosso olandese del discount non-food, Action, sta rivoluzionando il mercato italiano. Dopo aver aperto ben cinque store nella provincia di Como in pochi anni, la catena controllata al 100% da Action Holding B.V. ha annunciato risultati economici da record per il 2024: un fatturato di 13,78 miliardi di euro e un utile netto di 1,395 miliardi. Una crescita che testimonia una delle espansioni commerciali più significative nel recente panorama del settore.

L’anno della svolta: 65 nuove aperture in Italia nel 2024

Mentre Action ha già consolidato la sua presenza in Europa, il 2024 ha segnato un punto di svolta cruciale per l’Italia. L’azienda ha inaugurato ben 65 nuovi punti vendita in soli dodici mesi, portando la rete italiana a oltre 150 negozi distribuiti capillarmente su quasi tutto il territorio nazionale entro la fine del 2024.

Questa espansione non si è limitata a rafforzare le regioni storicamente più ricettive come Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Action ha infatti compiuto un ingresso strategico e strutturato anche nel Mezzogiorno, nel Centro Italia e nelle regioni costiere. Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia, Toscana, Marche e Umbria sono solo alcune delle regioni che hanno visto l’arrivo dei nuovi store, confermando un vero e proprio “piano d’invasione logistica” che non ha incontrato ostacoli.

I segreti di una “macchina perfetta”: acquisti e gestione costi

Prossimamente, un’analisi approfondita esplorerà nel dettaglio i numeri di Action in Italia e le strategie dietro le sue nuove aperture. Saranno svelati i segreti delle loro strategie d’acquisto e la loro formidabile gestione dei costi.

Approfittando della recente pubblicazione del bilancio d’esercizio, verrà spiegato come questa “macchina perfetta” funzioni realmente e quale sia il suo modello economico-finanziario che la rende un’impresa così solida e di successo.