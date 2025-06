Il gigante della distribuzione lancia i suoi Food Truck: dai panini super farciti alla rosticceria in 8 località della Lombardia

Iper la grand I, lancia un nuovo progetto, si tratta di “Food truck Cibo su ruote”, pensato per presentare la ristorazione firmata Iper, sposandola al mondo dello street food.

E così 11 food truck verranno trasformati in piccoli laboratori del gusto “dove ogni ricetta degli specialisti Iper è pensata per far vivere ai clienti una vera e propria esperienza gastronomica. Il menù, comune a tutti i camioncini, renderà omaggio alla cucina italiana della tradizione con proposte universali sul piano del palato: dai panini super farciti alla rosticceria, dagli hamburger ad altre e numerose prelibatezze. A rendere l’esperienza più speciale, ogni food truck proporrà chicche gastronomiche che verranno rinnovate periodicamente per sorprendere i clienti”, si legge sul giornale specializzato GDO Week.

Questi gli 11 food truck – 8 in Lombardia – entrati in attività presso i punti di vendita di Arese (Mi), Vittuone (Mi), Milano Portello (Mi), Savignano sul Rubicone (Fc), Cremona (Cr), Seriate (Bg), Tortona (Al), Serravalle Scrivia (Al), Busnago (Mb), Montebello della Battaglia (Pv) e Monza (Mb).

Tra i prossimi appuntamenti da segnare in agenda, il 4, 5 e 6 luglio al centro commerciale Il Centro di Arese, in occasione del primo weekend di saldi.

“Con il progetto Food Truck vogliamo avvicinarci ancora di più ai nostri clienti, portando l’eccellenza e la varietà della nostra offerta in una formula dinamica, moderna e coinvolgente”, dicono Vanni Corbonese e Roberto Pozzobon, direttori rispettivamente di Iper La grande i di Arese e di Milano Portello e coordinatori del Progetto Foodtruck.