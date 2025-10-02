Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Il gigante dell’elettronica (anche nei supermercati) assume 15 persone in provincia di Como. E arriva il nuovo negozio

  • 09:51

MediaWorld, il colosso del settore elettronica, prosegue il piano di investimenti e di espansione in provincia di Como, dove tra l’altro è presente all’interno dei grandi supermercati e ha stretto una partnership specifica con la catena Bennet.

In vista dell’apertura del nuovo negozio di Cantù, che sarà inaugurato entro l’anno, e per il potenziamento della squadra che opera nel punto vendita di Via Lombardia, sono aperte le candidature per diverse opportunità lavorative.

Le posizioni sono aperte a tutti i residenti in Italia e sono di particolare interesse per coloro che già risiedono nella zona. Sono 15 le figure ricercate per entrare a far parte della squadra MediaWorld. I nuovi talenti che saranno accolti nel team MediaWorld saranno il fulcro della proposta dell’insegna “Experience Champion”: persone motivate e orientate al cliente per offrire un’esperienza eccellente, basata sulla relazione, che porta soluzioni concrete grazie all’ampia gamma di prodotti tecnologici, elettrodomestici, prodotti di intrattenimento e servizi innovativi MediaWorld.

Nello specifico le posizioni aperte sono per Addetti Vendita, persone appassionate di tecnologia, desiderose di creare la migliore esperienza per i clienti e con una forte attitudine alla relazione interpersonale.

Tutte le informazioni per i candidati sono disponibili al sito: https://www.mediaworld.it/it/about-us/lavora- con-noi/lavora-con-noi

