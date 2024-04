Lago di Como, la scelta della prestigiosa rivista Usa: “Questo posto è un paradiso”

E’ Cernobbio il paese da visitare assolutamente sul Lago di Como nel 2024 secondo Forbes. Una vera e propria incoronazione, quella della celebre rivista statunitense, che ogni propone delle mete selezionate ai propri lettori come destinazioni perfette per un viaggio. E quest’anni, appunto, Cernobbio e il Lago di Como sono state individuate come le mete top.

Sono sette, in totale, i luoghi italiani scelti da Forbes nella mini classifica di inizio anno e Cernobbio sbaraglia la concorrenza finendo al primo posto della lista che viene introdotta così:”La dolce vita vi aspetta in uno dei paesi più visitati al mondo: l’Italia. Ma quando si tratta dei posti migliori da visitare, i viaggiatori dovrebbero sapere che c’è molto di più oltre ai tipici luoghi turistici di Roma, Venezia e della Costiera Amalfitana. Andare oltre i tradizionali limiti della città può rivelare moltissimi luoghi interessanti da visitare in Italia nel 2024. Ecco alcuni dei migliori luoghi da visitare in Italia e aggiungerli alla tua lista dei desideri di viaggio”.

Cernobbio viene indicata addirittura come un piccolo “paradiso estivo” ma secondo Forbes sebbene il consiglio sia sempre – se si può – di evitare i momenti di massimo afflusso turistico per godere delle bellezze o anche solo dare una sbirciata a Villa Erba, Villa Pizzo, Villa Bernasconi, ovviamente Villa d’Este, oltre a concedersi una passeggiata sulla romantica riva a lago e nel cuore del borgo centrale nelle stagioni meno affollate tra la tarda primavera e la parte iniziale dell’estate o nelle giornate ancora calde d’autunno.

Inutile dire perché: prezzi meno cari, vivibilità maggiore, clima ideale, facilità di spostamento maggiore senza il problema di code e ingorghi. Per completezza, comunque, Forbes indica altre 6 mete italiane top per il 2024. Si tratta delle Cinque Terre, Firenze, Varignana (nel Bolognese), Roma, Taormina e le Dolomiti.