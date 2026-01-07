“In autostrada a Como dardi di ghiaccio si staccano e sono un rischio per le auto, pericolosissimo”

“Pericolosissimo, pezzi di ghiaccio cadono sulle macchine in galleria”, è la denuncia dell’esponente di Forza Italia, Luigi Bottone, a proposito del tunnel dell’autostrada A9 (nel tratto Como Sud-Como Nord).

Ecco quanto fa sapere mostrando le foto con grosse stalattiti ghiacciate:

I disagi di tre anni di chiusure (altre in questi giorni, Ndr) per lavori sull’autostrada A9 (tratto Como sud e Como nord) sono ormai ben noti. Ma a vederle in questo stato di pericolo veramente non si hanno parole. Ghiaccio per terra e candelotti di ghiaccio sul soffitto che se cadono sulle macchine fanno guai seri . Più che gallerie ristrutturate, sembrano gallerie del terzo mondo. Le foto scattate oggi pomeriggio (7 gennaio, Ndr) non lasciano ombra di dubbio.

Luigi Bottone