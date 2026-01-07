Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

“In autostrada a Como dardi di ghiaccio si staccano e sono un rischio per le auto, pericolosissimo”

  • 16:04

“Pericolosissimo, pezzi di ghiaccio cadono sulle macchine in galleria”, è la denuncia dell’esponente di Forza Italia, Luigi Bottone, a proposito del tunnel dell’autostrada A9 (nel tratto Como Sud-Como Nord).

Ecco quanto fa sapere mostrando le foto con grosse stalattiti ghiacciate:

I disagi di tre anni di chiusure (altre in questi giorni, Ndr) per lavori sull’autostrada A9 (tratto Como sud e Como nord) sono ormai ben noti. Ma a vederle in questo stato di pericolo veramente non si hanno parole. Ghiaccio per terra e candelotti di ghiaccio sul soffitto che se cadono sulle macchine fanno guai seri . Più che gallerie ristrutturate, sembrano gallerie del terzo mondo. Le foto scattate oggi pomeriggio (7 gennaio, Ndr) non lasciano ombra di dubbio.

Luigi Bottone

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY