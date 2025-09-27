Whatsapp Facebook-f Instagram

In Lombardia arrivano quasi 122 milioni per le strade (sul totale di 1 miliardo): le 2 province interessate

  • 11:37

Buone notizie per le infrastrutture in Lombardia. Sono in arrivo in regione 121,8 milioni di euro per due province.

“Con il Piano straordinario per le Province, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini ha destinato oltre un miliardo di euro a livello nazionale per la riqualificazione della rete stradale – afferma in una nota Alberto Di Rubba” responsabile Automotive Lega.

“In Lombardia arrivano 121,8 milioni di euro, un investimento record che punta a garantire maggiore sicurezza, qualità e modernità alle infrastrutture – prosegue – Bergamo riceverà 13,2 milioni di euro e Brescia oltre 16 milioni”, prosegue Di Rubba.

“Due province strategiche, dove la viabilità è fondamentale per cittadini, pendolari, lavoratori e imprese. Un risultato che porta finalmente dalle parole ai fatti, grazie al lavoro del ministro Salvini e a un impegno che mette al centro i bisogni dei territori”, conclude la nota diffusa oggi, sabato 27 settembre.

