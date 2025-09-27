In Lombardia arrivano quasi 122 milioni per le strade (sul totale di 1 miliardo): le 2 province interessate

Buone notizie per le infrastrutture in Lombardia. Sono in arrivo in regione 121,8 milioni di euro per due province.

“Con il Piano straordinario per le Province, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini ha destinato oltre un miliardo di euro a livello nazionale per la riqualificazione della rete stradale – afferma in una nota Alberto Di Rubba” responsabile Automotive Lega.

“In Lombardia arrivano 121,8 milioni di euro, un investimento record che punta a garantire maggiore sicurezza, qualità e modernità alle infrastrutture – prosegue – Bergamo riceverà 13,2 milioni di euro e Brescia oltre 16 milioni”, prosegue Di Rubba.

“Due province strategiche, dove la viabilità è fondamentale per cittadini, pendolari, lavoratori e imprese. Un risultato che porta finalmente dalle parole ai fatti, grazie al lavoro del ministro Salvini e a un impegno che mette al centro i bisogni dei territori”, conclude la nota diffusa oggi, sabato 27 settembre.