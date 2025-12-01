In Lombardia cambiano insegna 314 supermercati storici: il Gruppo da 700 milioni di utile li ha comprati

NewPrinces ha finalizzato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia, un’operazione strategica che ridefinisce il panorama del settore. Con questa mossa, il gruppo diventa ufficialmente il secondo polo agroalimentare italiano per fatturato e il primo operatore food & beverage per numero di occupati nel Paese. L’operazione, che include la rete di vendita di 1027 supermercati su tutto il territorio nazionale (di cui 314 solo in Lombardia), ha ricevuto il via libera senza obiezioni dalla Commissione Europea.

Impatto strategico e approvazione UE: via Libera all’integrazione verticale

L’Autorità Europea ha dato la sua piena approvazione all’acquisizione, dichiarando la concentrazione compatibile con il mercato interno e lo Spazio Economico Europeo.

Questa operazione chiave si inserisce nel piano strategico di crescita di NewPrinces, focalizzato sull’integrazione verticale e sull’accelerazione della convergenza tra il canale industriale (produzione) e la rete distributiva (vendita). L’obiettivo primario è rafforzare la presenza di NewPrinces nel mercato italiano e ottimizzare l’intera catena del valore.

NewPrinces: leader occupazionale e previsioni finanziarie 2025

Con l’integrazione di Carrefour Italia, NewPrinces consolida il suo ruolo di pilastro economico e sociale. Il gruppo gestirà direttamente 13.000 operatori in Italia e oltre 18.000 a livello mondiale, a cui si aggiungono 11.000 persone impiegate attraverso aziende esterne, confermandosi leader per occupazione nel food & beverage italiano.

Prospettive Finanziarie 2025

L’impatto sui risultati consolidati del gruppo è previsto come significativamente positivo. Le previsioni preliminari di NewPrinces indicano che l’utile netto consolidato al 31 dicembre 2025 supererà i 700 milioni di euro, tenendo conto degli effetti derivanti da questa importante business combination.

GS Supermercati: un ritorno atteso

Questa operazione ridisegnerà il panorama della spesa quotidiana in Italia, con un impatto significativo soprattutto in regioni come Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte. Dopo anni di assenza, il marchio GS Supermercati è pronto a riapparire sugli scaffali e nelle insegne italiane. GS ha rappresentato una parte fondamentale della storia della GDO italiana dagli anni ’60 fino al 2010, quando fu assorbito da Carrefour.