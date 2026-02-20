In Lombardia grossa novità per due centri commerciali: cambia la gestione, arriva un nuovo colosso

Il panorama del retail real estate italiano registra un importante cambio di passo. Carmila Italia, colosso immobiliare quotato all’Euronext Paris, ha ufficialmente affidato a Svicom la gestione del proprio portafoglio nazionale. La decisione arriva in un momento di profonda trasformazione per la filiale italiana, recentemente passata sotto il controllo di NewPrinces a seguito del riassetto che ha coinvolto le attività di Carrefour.

Un mandato strategico tra Lombardia e Nord Italia

Svicom si è aggiudicata l’incarico al termine di una gara competitiva che ha visto schierati i principali player del settore. Il mandato è di ampio respiro: la società milanese gestirà otto mall distribuiti strategicamente tra Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. L’operazione copre una superficie utile complessiva di 192.000 metri quadrati e coinvolge oltre 300 tenant.

L’impatto sul territorio lombardo è particolarmente significativo, con il coinvolgimento di due poli di riferimento: il Centro Brianza di Paderno Dugnano (Milano) e il Centro Gran Giussano (Monza Brianza). Il piano di gestione e commercializzazione estende poi il suo raggio d’azione verso il Piemonte (Ivrea, Nichelino, Vercelli e il Centro Montecucco di Torino), il vicentino (Thiene) e la costa toscana con il Centro MareMonti di Massa.

La trasformazione delle “locomotive” alimentari

L’accordo si inserisce nel nuovo assetto che vede la collaborazione tra Carmila e NewPrinces. Un dettaglio non trascurabile riguarda l’evoluzione dell’offerta alimentare: nella quasi totalità dei complessi, l’attuale insegna Carrefour è destinata a lasciare il posto allo storico marchio GS, segnando un ritorno alle origini per molte grandi superfici di vendita. Unica eccezione è rappresentata dal polo di Thiene, dove l’ipermercato è già gestito dal Gruppo Tosano dal 2021.

“A seguito di una riorganizzazione a livello di gruppo, abbiamo scelto di affidarci a specialisti del settore per la gestione dei nostri centri – ha dichiarato Maryse Beucher, AD di Carmila Italia – In Svicom abbiamo individuato il partner più idoneo grazie a una consolidata esperienza e a una leadership riconosciuta sul mercato”.

Carmila e Svicom: i numeri di un 2025 da record

L’annuncio della partnership segue la pubblicazione dei risultati finanziari di Carmila, che ha chiuso il 2025 con indicatori in netta crescita. Gli incassi netti da affitti hanno raggiunto i 403,1 milioni di euro (+8,8%), trainati anche dal successo dell’integrazione con Galimmo. L’Ebitda del gruppo è salito a 344,5 milioni di euro, segnando un incremento del 9,8%.

Per Svicom, questa acquisizione rappresenta un ulteriore consolidamento del proprio posizionamento: l’azienda supera oggi la soglia dei 400 asset gestiti in Italia, per una superficie complessiva che eccede i 4 milioni di metri quadrati.