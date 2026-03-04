In Lombardia possono rinascere gli antichi mulini: una nuova legge e una settimana tutta dedicata

Il progetto di legge punta sul recupero degli impianti, turismo sostenibile e comunità energetiche in Lombardia.

“Oggi compiamo un passo concreto per riconoscere e sostenere un patrimonio che racconta la storia delle nostre comunità e può diventare leva per lo sviluppo locale e turistico. Con l’approvazione del progetto di legge sui mulini storici lombardi interveniamo per tutelare, valorizzare e recuperare queste strutture, investendo sulla memoria e sulle opportunità che esse offrono ai territori”, ha dichiarato il Consigliere regionale Anna Dotti (Fratelli d’Italia), Presidente della VII Commissione Cultura.

Valorizzazione del patrimonio culturale e identitario lombardo

Il progetto di legge nasce da un percorso di approfondimento che ha incluso audizioni e sopralluoghi sul territorio lombardo, con visite a mulini storici ancora attivi in diverse province. Durante questi incontri, i commissari hanno potuto confrontarsi con cittadini, associazioni e operatori impegnati nella salvaguardia di queste strutture, confermando l’importanza dei mulini come:

Patrimonio culturale e storico.

Simbolo identitario delle comunità locali.

Risorsa educativa per le nuove generazioni.

Cosa prevede la legge: censimento, incentivi e Settimana dei Mulini

“La legge offre strumenti concreti per tutelare e valorizzare i mulini storici – ha spiegato Dotti – Prevede il censimento e la catalogazione degli impianti, incentivi per la loro ristrutturazione e riattivazione, l’inserimento nei percorsi culturali e turistici e la possibilità di partecipare alle comunità energetiche rinnovabili. Inoltre, sarà istituita la Settimana Regionale dei Mulini Storici, con premi per le migliori iniziative, per promuovere la conoscenza e la fruizione di queste eccellenze”.

Sviluppo sostenibile e futuro del territorio

“Investire nella conservazione dei mulini significa proteggere la nostra memoria, valorizzare il territorio e offrire nuove opportunità di sviluppo sostenibile – ha concluso Dotti – La Lombardia dei mulini è una Lombardia che guarda al futuro, radicata nella sua storia e capace di generare valore per le comunità”.