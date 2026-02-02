In Svizzera c’è stata un’ondata di oltre 2000 licenziamenti che nessuno si aspettava: i due settori ‘neri’

Il mercato del lavoro svizzero chiude un anno complesso, segnato da una crescita sensibile dei licenziamenti che ha investito i pilastri dell’economia confederata. Secondo l’ultimo Barometro Alixio pubblicato giovedì — basato sull’analisi di 2.668 persone colpite da licenziamento e 415 aziende — il panorama occupazionale sta vivendo una profonda fase di trasformazione, tra crisi settoriali e l’ascesa dell’intelligenza artificiale.

I settori in crisi: farmaceutica e finanza sotto pressione

Il report evidenzia come la stabilità svizzera stia vacillando in comparti storicamente solidi. Ecco la ripartizione dei licenziamenti per settore:

Farmaceutico e Life Sciences: detiene la maglia nera con il 33% delle uscite totali.

Settore Bancario: segue con il 22% , riflettendo le continue ristrutturazioni nel comparto finanziario.

Business Services: registra un significativo 21%.

Il “Rifugio” Tech: l’effetto Intelligenza Artificiale

In controtendenza rispetto al dato generale, il settore dell’informatica mostra segnali di forte resilienza. La quota di licenziamenti nel comparto IT è crollata dal 12% del 2024 al 5% attuale.

Secondo gli analisti di Alixio, questo miglioramento è trainato direttamente dai massicci investimenti nell’intelligenza artificiale, che hanno trasformato il settore da area di tagli a polo di attrazione per nuovi talenti e competenze specializzate.

La svolta del Reskilling: oltre metà dei lavoratori cambia settore

Il dato più sorprendente emerso dall’indagine riguarda la mobilità professionale. Per la prima volta, la maggioranza dei lavoratori colpiti da licenziamento (53%) ha scelto di reinventarsi in un ramo d’attività completamente diverso, segnando un netto aumento rispetto al 44% dell’anno precedente.

“Si tratta di una percentuale insolitamente alta per gli standard svizzeri,” osserva Alixio, sottolineando come la flessibilità e il reskilling stiano diventando le nuove bussole per navigare un mercato del lavoro sempre più fluido.