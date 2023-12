IT-Alert, il 20 dicembre alle 12 i comaschi potrebbero ricevere un nuovo messaggio ma per errore. Ecco perché

Prosegue la sperimentazione di IT-alert, dopo la fase di test tecnologici conclusasi lo scorso 13 ottobre (qui spiegavamo il progetto e cos’era successo). Nel dettaglio, il 19 e il 20 dicembre il sistema di allarme pubblico per l’informazione dei cittadini sarà sperimentato, per la prima volta, su rischi specifici: incidente industriale rilevante e collasso di una grande diga. I due giorni di test coinvolgeranno zone circoscritte di alcune regioni (Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna).

In particolare, il territorio lombardo sarà interessato dalla sperimentazione – in programma il prossimo 20 dicembre, alle ore 12:00 – dedicata alla simulazione del collasso della Diga di Pagnona (Lecco), che vedrà interessati i seguenti comuni della provincia di Lecco: Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano e Dervio. Dalla prefettura di Como spiegano: “Non potendosi garantire una perfetta sovrapposizione tra l’area stimata come potenzialmente coinvolta e l’area di copertura delle antenne degli operatori di telefonia, è possibile che anche i dispositivi situati al di fuori della zona geograficamente interessata dal test – compresa parte dei territori di questa provincia (quella di Como, Ndr) – ricevano comunque un messaggio IT-alert“.

E ancora: “Questa nuova fase di test permetterà di fare un passo avanti nel processo di familiarizzazione con il sistema di allarme pubblico e consentire alle persone di acquisire maggiore confidenza con la ricezione del messaggio per scenari di rischio specifici, con testo declinato in base al rischio e al sito interessato”.

Per maggiori informazioni: questo link.