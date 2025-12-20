Whatsapp Facebook-f Instagram

Un punto vendita Action (archivio)
Attualità

La catena non si ferma più, apre ancora in Lombardia: nuovo supermercato (con regali di Natale sotto i 2 euro)

  • 19:13

Taglio del nastro oggi, sabato 20 dicembre, per il secondo store Action in Brianza. Oltre 800 mq di convenienza con 6.000 prodotti e 33 nuovi posti di lavoro a Busnago.

L’attesa è finita per gli amanti dello shopping intelligente in Brianza. Ha aperto ufficialmente oggi, sabato 20 dicembre alle ore 8:45, il nuovo punto vendita Action all’interno del Centro Commerciale Il Globo di Busnago. Si tratta del secondo store della catena olandese nella provincia di Monza e Brianza, un’apertura che conferma la rapida espansione del gigante del discount no-food in Italia.

Il nuovo store di Busnago: numeri e assunzioni

Il punto vendita di Busnago si estende su una superficie di oltre 800 metri quadrati, offrendo un ambiente spazioso e organizzato. L’apertura ha avuto un impatto positivo anche sull’occupazione locale: sono infatti 33 i nuovi dipendenti assunti per gestire il negozio, garantendo assistenza ai clienti in un’area strategica della Lombardia.

Cosa trovare da Action: 6.000 prodotti a piccoli prezzi

La formula del successo di Action risiede in un assortimento vasto e in continuo aggiornamento. I clienti possono scegliere tra 14 categorie merceologiche, che spaziano dai giocattoli al bricolage, dal giardinaggio ai prodotti per la casa, fino al cibo e alla cura della persona.

  • Prezzi imbattibili: Oltre due terzi dei prodotti sono in vendita a meno di 2 euro.

  • Novità settimanali: Ogni settimana vengono introdotti 150 nuovi articoli, rendendo ogni visita allo store una scoperta differente.

Action in Italia: una crescita inarrestabile

Il debutto del brand in Italia risale a circa quattro anni fa, e da allora la crescita è stata esponenziale. Philippe Levisse, General Manager di Action Italia, ha espresso grande soddisfazione per il nuovo traguardo:

“Siamo felici di inaugurare lo store di Busnago e di portare la nostra formula più vicino ai clienti brianzoli. Il nostro successo si basa sull’impegno dei nostri team e su un’offerta che coniuga qualità e prezzo basso.”

Sostenibilità e Risparmio: la missione del brand

Oltre alla convenienza, Action punta con decisione sulla responsabilità ambientale. L’azienda ha annunciato importanti obiettivi di sostenibilità:

  • Energia Green: Tutti gli store eliminano gli allacciamenti al gas entro fine 2024, preferendo illuminazione a LED e fonti rinnovabili.

  • Materiali Certificati: Il 99% dei prodotti in cotone proviene da fonti sostenibili (Better Cotton), mentre il 100% degli articoli in legno e carta è certificato FSC® o PEFC.

  • Commercio Equo: Dal 2022, tutto il cacao utilizzato nei prodotti a marchio proprio è certificato Fairtrade.

Informazioni Utili per l’apertura

  • Dove: Centro Commerciale Il Globo, Busnago (MB).

  • Orario apertura: Sabato 20 dicembre, ore 08:45.

  • Assortimento: No-food, casa, tempo libero e alimentari confezionati.

