La catena varesina apre il supermercato numero 81 in Lombardia. Sconti del 50% per una settimana

Ha aperto giusto ieri, 24 settembre, il nuovo supermercato Tigros. Si tratta dell’81° punto vendita della catena varesina, inaugurato a San Colombano al Lambro

Un’apertura che si inserisce nella strategia di evoluzione dell’azienda, mirata a offrire negozi più moderni e un assortimento in linea con le esigenze dei consumatori, prestando particolare attenzione alla convenienza economica.

I clienti troveranno al suo interno tutti i reparti freschi, tra cui ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia e pescheria. Un’ampia sezione è dedicata anche ai prodotti confezionati.

Il punto di forza dell’offerta è la linea “La convenienza sempre“, con 3.000 prodotti a prezzi continuativi, non legati a promozioni temporanee. A titolo di esempio, oltre 70 referenze tra frutta e verdura saranno sempre disponibili al prezzo di un euro, per 12 mesi all’anno.

In occasione di questa inaugurazione, il supermercato di San Colombano al Lambro ha attivato il volantino “Folli d’apertura“, con sconti e offerte che superano il 50%, validi dal 24 al 30 settembre. Inoltre, fino al 13 ottobre, tutti i prodotti dei reparti macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria e pescheria godranno di uno sconto del 30%.

Il nuovo punto vendita offre diversi servizi per facilitare gli acquisti: è possibile pagare le bollette e utilizzare buoni pasto, sia cartacei che elettronici. Sono accettati anche metodi di pagamento moderni come Satispay.

Dal 1° ottobre sarà inoltre attivo il servizio Tigros Drive, che permette di fare la spesa online tramite il sito tigros.it o l’App Tigros e ritirarla, all’ora prescelta, nell’apposita area dedicata all’esterno del supermercato.

Tigros nasce a Varese e ormai ha 81 punti vendita a Varese anche in provincia di Biella, Milano, Monza e Brianza, Verbano Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Como e Pavia.