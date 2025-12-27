Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Foto Fb Basilica Cattedrale di Como
Attualità

La Chiesa e la politica di Como in lutto: è morto Gianmaria Quagelli

  • 00:27

Como in lutto: è morto Gianmaria Quagelli, figura molto nota in città per il suo impegno nel mondo della Chiesa comasca e per le molteplici esperienze in consiglio comunale, dapprima con la DC negli anni ’80 e poi a inizio anni Duemila tra le fila di Forza Italia prima e del Popolo delle Libertà poi, ai tempi del sindaco Stefano Bruni.

Quagelli, 91 anni, è stato ricordato dalla Cattedrale, dove per anni ha accolto i turisti e i fedeli: “Il Capitolo con i collaboratori, dipendenti e volontari soprattutto dell’accoglienza, sono vicini al nipote Juri e ai familiari di Gianmaria Quagelli. Mentre lo affidiamo con la preghiera di suffragio al Signore lo ricordiamo con riconoscenza per i servizi svolti in Cattedrale di cui fu tra i primi volontari per il servizio dell’accoglienza”.

I funerali si svolgeranno lunedì 29 dicembre alle ore 10.00 presso la cappella delle suore Giuseppine in via Borgovico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY