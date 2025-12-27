La Chiesa e la politica di Como in lutto: è morto Gianmaria Quagelli

Como in lutto: è morto Gianmaria Quagelli, figura molto nota in città per il suo impegno nel mondo della Chiesa comasca e per le molteplici esperienze in consiglio comunale, dapprima con la DC negli anni ’80 e poi a inizio anni Duemila tra le fila di Forza Italia prima e del Popolo delle Libertà poi, ai tempi del sindaco Stefano Bruni.

Quagelli, 91 anni, è stato ricordato dalla Cattedrale, dove per anni ha accolto i turisti e i fedeli: “Il Capitolo con i collaboratori, dipendenti e volontari soprattutto dell’accoglienza, sono vicini al nipote Juri e ai familiari di Gianmaria Quagelli. Mentre lo affidiamo con la preghiera di suffragio al Signore lo ricordiamo con riconoscenza per i servizi svolti in Cattedrale di cui fu tra i primi volontari per il servizio dell’accoglienza”.

I funerali si svolgeranno lunedì 29 dicembre alle ore 10.00 presso la cappella delle suore Giuseppine in via Borgovico.