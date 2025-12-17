La grande notte del turismo: agli Italian Tourism Awards premiati i migliori 15 di hospitality e travel

Si sono svolti gli ‘Italian Tourism Awards – The Night of Excellence’ che hanno premiato i migliori 15 dell’hospitality e del travel. Nella sala ‘Cesar Ritz’ dello storico The St. Regis Rome, ad accendere la magia del turismo è stata la bacchetta magica di una fatina danzante sulle note dello ‘Schiaccianoci’ di Pëtr ll’ič Čajkovskij: alle persone la consapevolezza di possedere la bacchetta magica che gli permette di creare l’eccellenza. Sul palco Gabriella Carlucci, volto storico della TV e conduttrice del Premio, con Deborah Garlando Ceo di MHR, ideatrice, organizzatrice e produttrice dell’evento con il presidente di Giuria Palmiro Noschese, consulente strategico industria alberghiera di lusso. La sala è gremita.

“Lo scopo è quello di premiare le eccellenze. L’Italia è ricca di meraviglie e di persone, aziende e professionisti che tutti i giorni lavorano con passione, creatività e coraggio. Noi vogliamo premiarli perché sono la magia del turismo”, afferma Deborah Garlando.

“Siamo al sesto anno e la crescita è significativa. Abbiamo lavorato circa 300 domande. È stato difficile scegliere ed arrivare ai primi 15 ma il lavoro meticoloso dalla Giuria ha valutato e designato le eccellenze italiane” dettaglia Palmiro Noschese.

Dal palco la ministra del Turismo Daniela Santanchè afferma “sono emozionata perché ci sono gli ospiti del turismo e premiate le eccellenze italiane. Se oggi festeggiamo il successo del turismo è grazie alla resilienza, alla passione, alla volontà di tanti imprenditori italiani che dopo il Covid hanno saputo rimboccarsi le maniche e puntare sulla qualità”. Conclude annunciando il riconoscimento ottenuto dalla cucina italiana diventata patrimonio immateriale Unesco. Per la prima volta il riconoscimento va ad una nazione intera. E agli Italian Tourism Awards la targa Unesco è andata al Twiga.

Alessandro Onorato – assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda – sostenitore di Italian Tourism Awards 2025 rimarca l’importanza di fare rete. “È un piacere celebrare e omaggiare i professionisti del mondo del turismo, un settore sempre più un’industria che arricchisce il tessuto economico della nostra città, generando posti di lavoro. Il turismo è una scienza esatta e non va gestito in modo casuale. Stiamo battendo ogni record. E nel 2025 miglioreremo il primato di 51,4 milioni di presenze del 2024: da gennaio a ottobre abbiamo registrato 44,1 milioni di presenze, oltre il 3 per cento in più dell’anno scorso. Con l’occupazione che nell’ultimo triennio è cresciuta del 5,5 per cento anno dopo anno, mentre nel triennio prima del Covid l’aumento ogni dodici mesi era dell’1,9 per cento. Mai la nostra città aveva segnato questi numeri”

Il microfono d’oro è andato a: ‘Cinque Terre’ per la categoria ‘Destinazioni Italiane’, ha ritirato il premio Fabrizia Pecunia sindaca di Riomaggiore e vicepresidente del parco nazionale delle Cinque Terre; Futura Vacanze per “Travel Italy” con Stefano Maria Simei General Manager; Frecciarossa di Trenitalia per “Trasporti e Mobilità” con il direttore Sales Francesco Cacciapuoti; Piazza di Siena Csio di Roma Master d’Inzeo per “Grandi Eventi” con Simone Perillo Segretario Generale delal Fise; Forte Village per “Hotel” con Paolo Mancuso Group Projects & Business Development Director; Glamping & Spa Terme di Vulci per “New Hospitality” con Fortunato Federici presidente Acque di Vulci; Health Clinic Longlife Formula per “SPA & Wellness” con Lucia Magnani fondatrice e A.D. dell’azienda; Twiga per “Restaurant & Food” con Marco Talarico Ceo di LMDV Capital; On Location Hospitality Olimpiadi Invernali Milano-Cortina per “International” con Alessandro Di Vincenzo Lead Commercial and Development Italy; Blastness per “Innovazione” con Andrea Delfini fondatore e presidente dell’azienda; Tasting Opera per “Start-Up” con Marco Giuseppe Malacrida Amministratore unico; Dante per i Borghi per “Media e Racconti di Viaggio” con Massimiliano Finazzer Flory Direttore artistico; Zacchera Hotels per “Turismo Sostenibile” con Antonio Zacchera CEO Zacchera Hotels; Tommaso Tanzilli presidente FSI Ferrovie dello Stato Italiano per “Manager dell’anno”; Carmela Colaiacovo A.D. di Tourist, di PSG e presidente Il Sole24Ore per “Donna del Turismo” alla memoria di Elena David.

La destinazione straniera dell’anno per il ‘Best International Tourism Award’ ha scelto Malta. A ritirare il riconoscimento Ester Tamasi direttrice del Malta Tourism Authority.

Italian Tourism Awards vanta la partnership con ADUTEI (Associazione degli Uffici del Turismo Estero in Italia).

L’ultimo momento di suspence in sala è stato quello di assegnazione del premio ‘Star Night Award’, ovvero il migliore dei 15 vincitori secondo l’indice di gradimento del pubblico. Inquadrando un QRCode gli spettatori hanno votato e incoronato il migliore degli Italian Tourism Awards 2025 attribuito a Blastness e ritirato da Andrea Delfini fondatore e presidente.

L’eccellenza è stata anche inclusione e accessibilità a supporto del progetto ‘UpWithDown’ di AipD (Associazione italiana persone Down).

L’evento è stato magistralmente diretto da Luca Alcini, regista e autore di ‘Ballando con le Stelle’ e di tanti format di successo. L’edizione 2025 ha potuto contare su ospiti d’eccellenza, provenienti dallo spettacolo, dal giornalismo e dallo sport che sono stati anche premianti delle eccellenze: Miriana Trevisan, Simone Di Pasquale, Marco Pittaluga, Andy Luotto. Flavio Cobolli ha inviato un videomessaggio. Ha fatto sorridere ospiti, finalisti e premiati il brillante e noto comico romano Alessandro Serra. La serata è stata arricchita dalle coreografie di Luana e Rosita Ungarelli – Marilyn Dance Academy di Roma, da diversi momenti di intrattenimento e spettacolo, tra cui l’interpretazione del tenore Cristian Medda e dal monologo, scritto e interpretato, di Paolo Garlando “La magia del turismo”. Ha salutato gli ospiti il maestro Gianluca Buratti del coro 7Hills Gospel Choir. L’appuntamento al prossimo 16 dicembre su Rai 2 in seconda serata ‘la magia del turismo di Italian Tourism Awards 2025’.

I 45 finalisti – la Giuria – Sponsor e Partner

Le 15 categorie in concorso e i 45 finalisti: Destinazioni italiane: Cinque Terre – Regione Liguria, Cortina d’Ampezzo – Regione Veneto, Ischia – Regione Campania; Donna del Turismo – premio Elena David: Lucia Magnani – Fondatrice e A.D. Health Clinic, Carmela Colaiacovo – A.D. Tourist S.p.A., di Psg e Presidente Il Sole 24 Ore, Sara Digiesi – Ceo Bwh Hotels Italy & South-East Europe; Grandi Eventi: Rome Foil Festival – Bracciano (Roma), Tedx – Forte Dei Marmi (Lucca), Piazza di Siena – CSIO di Roma Master d’Inzeo (Roma); Hotel: Forte Village – Pula – Cagliari, Vivosa Apulia Resort – Marina di Ugento (Lecce), Verdura Resort – Sciacca (Agrigento); Innovazione: Dante per i Borghi – Massimiliano Finazzer Flory (Direttore Artistico), Palazzo di Varignana Metodo Acquaviva – Castel San Pietro Terme (Bologna), Blastness – Fondatore e Presidente Andrea Delfini; International: Cisalpina Tours, Explora Journeys, On Location Hospitality Olimpiadi Invernali Milano-Cortina; Manager dell’anno: Tommaso Tanzilli – Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, Marco Gilardi – Senior Operations Director Italia e Usa Minor Hotels Group, Andrea Delfini – Fondatore e Presidente Blastness; Media & Racconti di Viaggio: Dante per i Borghi – Massimiliano Finazzer Flory (Direttore Artistico), Dove – Magazine Rcs, Francesco Gasparri – Giornalista Rai 1; New Hospitality: The Padel Resort – Como, The Social Hub – Roma, Glamping & Spa Terme Di Vulci – Canino (Viterbo); Restaurant & Food: Mirabelle – Roma, Zunica 1880 a Villa Corallo Gaffuro di Sant’Omero (Teramo), Twiga – Milano; Spa & Wellness: Health Clinic Long Life Formula – Castrocaro Terme (Forlì-Cesena), Fonte Verde – San Casciano dei Bagni (Siena), De Montel Terme – Milano; Start-Up: Tasting Opera – Itinerante, Stradivaria – Roma, Stappa-La – Itinerante; Trasporti & Mobilità: Frecciarossa, MSC Crociere, Prime Rent Exclusive; Travel Italy: Nicolaus, Ota Viaggi, Futura Vacanze; Turismo Sostenibile: Zacchera Hotels – Lago Maggiore (VB), Vivosa Apulia Resort – Marina di Ugento (Lecce), Naturalis Bio Resort – Martano (Lecce).

La Giuria: Presidente di Giuria Palmiro Noschese (Strategie Advisor per il mondo dell’hotellerie di lusso), Alessandra Priante (Presidente ENIT), Onorio Rebecchini (Presidente Convention Bureau Roma e Lazio), Giuseppe De Martino (GM The St. Regis Rome), Joseph Ejarque (AD FTourism & Marketing), Domenico Pellegrino (CEO Gruppo Bluvacanze – Presidente AIDIT), Dante Colitta (Dir. Network Welcome Travel Group), Nicola Formichella (CEO Forbes Italia), Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), Deborah Garlando (CEO MHR).

Patrocini: Ministero del Turismo, ENIT S.p.A., Regione Lazio, Roma Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Federalberghi Roma, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Federturismo Confindustria, ADUTEI, Manageritalia, EHMA, AICR, A.D.A., SKAL; Main Sponsor: Trenitalia S.p.A., Lavazza, Gruppo S.Pellegrino, I Feel SLovenia, TURESPAÑA, BTM Business Tourism Management, Serravalle Designer Outlet, FasItalia. Sponsor: Dorelan Hotel, Hoxell, BlastNess, Liffo, HSM Italia, Ota Viaggi, NetStorming, DB Strategy, Unoenergy