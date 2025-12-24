La Lombardia ha il suo nuovo colosso dell’auto: 1,2 miliardi di fatturato, 1050 lavoratori e 41 sedi

La Lombardia si conferma il cuore pulsante dell’automotive italiano. Dal 1° gennaio 2026, il mercato assisterà a una metamorfosi epocale: le cinque anime del Gruppo Bossoni si fonderanno ufficialmente in un’unica entità giuridica, la Bossoni spa.

Questa operazione strategica trasforma una galassia di aziende in un vero e proprio gigante del settore, pronto a sfidare le complessità di un mercato globale sempre più competitivo.

Una fusione storica per il settore automotive

Quello che fino a oggi era un insieme di ragioni sociali distinte (Bossoni Automobili, Mandolini Auto, Agrigar, Baiauto e Gruppo Bossoni), dal 22 dicembre è diventato un’unica realtà legale. Nelle prime settimane del 2026, i 41 punti vendita del gruppo vivranno un rebranding totale, unificando insegne e identità sotto il prestigioso nome Bossoni.

“Questo annuncio è per noi un momento storico”, commenta Mauro Bossoni, Presidente e AD del Gruppo. “Siamo orgogliosi di aver completato l’unificazione. Era un passo necessario per mantenerci competitivi in un mercato dell’auto decisamente complesso”.

I numeri del colosso lombardo: fatturato e crescita

La nuova Bossoni spa non è solo un cambio di nome, ma un player con numeri da capogruppo europeo. Nonostante l’espansione, il legame con il territorio resta indissolubile: l’headquarter rimarrà a Orzinuovi, dove la storia ebbe inizio nel 1987.

Ecco i dati che definiscono la forza della nuova azienda:

Fatturato 2025 (stima): 1,2 miliardi di euro (+9% rispetto al 2024).

Forza lavoro: oltre 1.050 collaboratori.

Presenza capillare: 41 sedi operative distribuite tra Lombardia ed Emilia-Romagna (Brescia, Cremona, Mantova, Modena, Piacenza e Reggio Emilia).

Brand rappresentati: 22 marchi automobilistici, con l’ingresso di 3 nuovi brand nel 2026.

Verso il futuro: nuovo logo e innovazione

La guida del colosso resta saldamente nelle mani dei fratelli Sergio, Massimo, Santo, Angelo e Mauro Bossoni. Insieme alla nuova struttura aziendale, verrà presentato un nuovo logo che simboleggerà la visione futura del gruppo: un’unica voce digitale e fisica per offrire servizi sempre più integrati ai clienti.

Con questa fusione, la Lombardia non solo mantiene le sue radici storiche, ma proietta una delle sue eccellenze verso una dimensione internazionale, consolidando la posizione di Bossoni come punto di riferimento assoluto per chi cerca auto nuove, usate e servizi di assistenza all’avanguardia.