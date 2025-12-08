La magia del Natale nei 5 borghi del Lago di Como: fino al 20 dicembre un incanto di luci, sapori, musica e tradizioni

Cinque borghi, un solo filo di luci che li unisce: è “Il Faro sulla Regia”, un viaggio di Natale lungo la Strada Regia, tra tradizioni, sapori, musica e paesaggi sospesi tra lago e montagna.

Un progetto promosso con Lombardia Style e realizzato con il contributo di Regione Lombardia, che accende – uno dopo l’altro – Brunate, Nesso, Faggeto Lario, Blevio e Pognana Lario. Cinque date, cinque borghi, un unico progetto che ha avuto il via ieri, domenica 7 dicembre, a Brunate dove alla stazione della funicolare Babbo Natale ha accolto grandi e piccini con sorrisi e magia. Nel pomeriggio, a San Maurizio, esibizioni folkloristiche, degustazioni di prodotti tipici e un’atmosfera calda di festa, musica e tradizione.

Di seguito, il programma per i prossimi giorni.

8 dicembre — Nesso

Il borgo si trasforma in un villaggio di Natale tra Piazza Veriga e Piazza Castello: mercatini, artigianato e sapori locali fin dal mattino. La Pro Loco apre la cucina con piatti tipici, Babbo Natale arriva con i doni per i bambini, poi animazione, cioccolata calda, vin brulè e un suggestivo concerto gospel con accensione del presepe, dell’albero e delle luci di Natale. Appuntamento in località Vico – piazza Veriga e piazza Castello

– ore 10.30 apertura dei mercatini di Natale tra artigianato, sapori locali e tante idee regalo

– ore 12.00 apertura cucina davanti alla chiesa di Santa Maria a cura della pro loco Nesso – piatti tipici e atmosfera di festa

– ore 15.30 Babbo Natale itinerante in arrivo in piazza derma, con consegna dei doni a tutti i bambini nella sua magica casa

– ore 16.00 animazione per grandi e piccini, con cioccolata calda e vie brulè per scaldare i cuori

– ore 16.30 concerto gospel a cappella con “The gospel light vocal ensemble” in piazza Veriga

– ore 18.00 coro gospel e accensione del presepe, dell’albero e delle lodi natale in piazza castello seguita da un brindisi con vin brulè!

13 dicembre – Faggeto Lario

Una giornata intera da vivere tra vicoli e piazze: mercatini di artigianato e hobbisti, street food in piazza, sfilata di moda, cori gospel e coro bimbi, teatro dal vivo e musica live. Il borgo si accende di luci, voci e profumi, trasformandosi in un vero palcoscenico natalizio sul lago. Una giornata tutta da vivere, tra mercatini, musica, spettacoli e sapori- Mercatini di artigianato e hobbisti per le vie del borgo. street food in piazza sfilata moda coro gospel e coro bimbi teatro dal vivo musica live

14 dicembre – Blevio

Con LAB – Lago Arte Borgo il Natale incontra l’arte: antichi borghi e atelier si aprono ai visitatori con mostre, esposizioni fotografiche e creazioni artigianali uniche. Lungo la Strada Regia si scoprono scorci, storie e sapori, mentre per i più piccoli c’è la Casa di Babbo Natale, dove il sogno continua.

LAB – Lago Arte Borgo: un viaggio tra arte, artigianato e spirito natalizio, per riscoprire la bellezza dei borghi di Blevio e vivere un’esperienza unica sul nostro lago. Camminando lungo la Strada Regia, da Sopravilla a Cazzanore, si potranno scoprire antichi borghi e atelier aperti per l’occasione, pronti ad accogliere i visitatori con mostre d’arte, esposizioni fotografiche e creazioni artigianali uniche. Ci saranno punti ristoro gestiti dalle associazioni del paese e per i più piccoli – e per chi non ha mai smesso di sognare – ci sarà la Casa di Babbo Natale.

20 dicembre – Pognana Lario

Babbo Natale accoglie bambini e famiglie con merenda, animazione e tanto divertimento. A chiudere la giornata, una cena in compagnia con la tradizionale trippa, per ritrovarsi tutti insieme intorno alla tavola e salutare il Natale sul lago. Dalle 14.30 Babbo Natale accoglierà grandi e piccini con merenda, animazione e tanto divertimento per tutti i bambini.

E per concludere la giornata in allegria, dalle 19.00 cena con la tradizionale trippa in compagnia.