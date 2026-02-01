Reggiani Macchine ha annunciato – durante un incontro con le OO.SS – l’intenzione di allineare il proprio modello operativo e di business alle difficoltà strutturali del mercato. Purtroppo, questo provvedimento, necessario ad assicurare la sostenibilità futura dell’azienda, non è più procrastinabile e porterà all’individuazione di esuberi in alcune posizioni lavorative presso la sede di Comun Nuovo.

Questa difficile decisione è il risultato di un’approfondita analisi del settore meccanotessile che sta affrontando negli ultimi anni una fase caratterizzata da cambiamenti strutturali significativi, legati alla forte pressione sui prezzi determinata dall’ingresso di player di matrice asiatica e all’inasprirsi dello scenario competitivo.

L’azienda, infatti, negli ultimi anni ha operato in uno scenario di fragilità globale caratterizzato da una domanda in forte contrazione nei mercati europei e parallelamente dal drastico calo delle quote di mercato in Paesi come Cina, India, Bangladesh e Pakistan dovuto all’ingresso di player di matrice asiatica nel settore. Inoltre, la politica protezionistica statunitense, ha ulteriormente aggravato la situazione che – unita all’instabilità geopolitica – rischia di frenare ulteriormente gli investimenti globali nel settore.

In questo quadro, il management dell’azienda ha provato ad implementare diverse iniziative per cercare di rilanciare la competitività del business italiano, ma gli sforzi messi in campo sono stati utili ma non sufficienti alla luce del contesto di mercato in continuo deterioramento.

Prima di giungere a questa sofferta, ma inevitabile decisione, Reggiani Macchine ha preso in considerazione tutte le alternative percorribili, oltre ad aver fatto ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, ma dopo un’approfondita analisi, ha confermato che l’opzione praticabile è, purtroppo, l’apertura di una procedura di mobilità. Siamo dispiaciuti per l’impatto che questo provvedimento avrà sui nostri lavoratori e lavoratrici di Comun Nuovo.

Siamo consapevoli della difficoltà della situazione e vogliamo assicurarvi che Reggiani Macchine si impegnerà a lavorare a stretto contatto con le Organizzazioni Sindacali, le Istituzioni e i dipendenti per supportarli durante questa fase».