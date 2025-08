La rivoluzione nell’impero dei supermercati a Como e in Lombardia: rassicurazioni per dipendenti e soci

Acquisizione Carrefour Italia: Etruria Retail rassicura soci e dipendenti

L’acquisizione di Carrefour Italia da parte di NewPrinces Group ha sollevato interrogativi nel settore della grande distribuzione. A seguito della notizia, Etruria Retail, che opera come master franchising Carrefour per l’Italia centrale, ha diffuso un comunicato ufficiale per rassicurare dipendenti, soci e imprenditori.

Messaggio di stabilità e dialogo con la nuova proprietà

Nella nota, Etruria Retail sottolinea che l’operazione, seppur rilevante, non modifica la sua posizione attuale: “Per Etruria Retail non cambia nulla, se non l’opportunità di accelerare alcune decisioni che, in vista della naturale scadenza del nostro contratto a fine 2026, avremmo comunque dovuto affrontare”. L’azienda si definisce “autonoma, con una struttura solida, una rete forte sul territorio e una visione chiara per il futuro”.

Il ruolo di master franchising Carrefour per il centro Italia proseguirà regolarmente fino alla fine dell’anno. La direzione ha garantito che continuerà a lavorare con l’impegno di sempre, al servizio di clienti, soci e collaboratori.

Alternative future e confronto costruttivo

Etruria Retail ha annunciato che avvierà un confronto diretto con la nuova proprietà di GS, gestita da NewPrinces Group, con l’obiettivo di tutelare gli interessi della propria organizzazione. L’azienda ha inoltre ribadito di avere “diverse alternative concrete sul tavolo” che permettono di guardare al futuro con “serenità e fiducia”.

La stabilità aziendale, ha precisato Etruria Retail, non è in discussione. I valori che guidano l’azienda – l’attenzione alle persone, al territorio e alla qualità del lavoro – rimangono al centro del progetto di crescita. Il comunicato si conclude con un ringraziamento a tutti per l’impegno e la promessa di mantenere un aggiornamento costante con la massima trasparenza.