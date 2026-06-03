La Variante salva traffico sulla Statale dei Giovi: opera da quasi 2 milioni

È avvenuta oggi la consegna del cantiere relativo ai lavori di completamento della variante di Fino Mornasco e di riqualificazione di via Adda, lungo il tracciato dell’ex Strada Statale 35 dei Giovi.

L’intervento è stato affidato al Consorzio CON.CO.S. Società Cooperativa – Società Benefit, con esecuzione delle opere da parte della Cartocci Strade S.r.l. di Villa Guardia, indicata dal Consorzio quale impresa esecutrice.

L’opera rappresenta un intervento strategico per la mobilità del territorio e consentirà di migliorare significativamente la sicurezza e la fluidità della circolazione, contribuendo a spostare all’esterno del centro abitato il traffico pesante e una

consistente quota di veicoli in transito.

Il valore netto contrattuale dei lavori ammonta a 1.733.382 euro, oltre IVA, comprensivi di 70.000 euro per oneri della sicurezza.

Il progetto è sostenuto attraverso un sistema integrato di finanziamenti pubblici, così articolato:

– 577.124 euro da fondi ministeriali (D.M. 141/2022);

– 657.876 euro dal Comune di Fino Mornasco;

– 1.900.000 euro da fondi regionali (DGR 6047/2022);

– 335.000 euro da risorse proprie della Provincia di Como.

I lavori dovranno essere completati entro 365 giorni naturali consecutivi dalla data odierna di consegna del cantiere.

L’intervento prevede il rinforzo e l’adeguamento di circa due chilometri di carreggiata di via Adda, nel tratto compreso tra la rotatoria in prossimità del supermercato Aldi e l’area d’intersezione con via Valle Mulini SP 27, così da garantire la capacità strutturale necessaria a sostenere i futuri carichi di traffico.

Tra le opere previste figura, inoltre, il prolungamento di via Tevere, oggi strada a fondo chiuso, che sarà collegata a una nuova rotatoria su via Adda, migliorando la connessione della rete viaria locale.

La riqualificazione di via Adda si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione della mobilità di Fino Mornasco, finalizzato a regolamentare il traffico di attraversamento e a favorire una maggiore vivibilità del centro abitato,

anche attraverso la promozione della mobilità dolce. Una volta completata, via Adda – che entrerà nella competenza provinciale – costituirà il tassello conclusivo della tangenziale esterna di Fino Mornasco, già articolata lungo via Valle Mulini in località Pazzea, con collegamento all’ex SS35 dei Giovi fino alla rotatoria dell’area commerciale Brugi e del centro auto Finomotori, al confine con Vertemate con Minoprio.

Il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, sottolinea: “Con la consegna del cantiere prende finalmente avvio un intervento atteso e strategico per il territorio. Quest’opera migliorerà la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini, alleggerendo il traffico nel centro abitato di Fino Mornasco e rafforzando i collegamenti viabilistici dell’area. È un risultato reso possibile dalla collaborazione tra Provincia, Regione e Comune, a conferma di quanto sia

fondamentale fare squadra per dare risposte concrete ai territori”.

Il Sindaco di Fino Mornasco, Roberto Fornasiero, aggiunge: “Ringrazio la Provincia di Como nella persona del Presidente Fiorenzo Bongiasca, nonché tutto lo staff tecnico che ha seguito e seguirà il progetto, oltre ovviamente a Regione Lombardia per il contributo fondamentale alla realizzazione di quest’opera attesa da oltre 20 anni. Il completamento della tangenziale permetterà al Comune di intervenire nel centro paese al fine di migliorarne la vivibilità, riducendo il traffico, soprattutto quello di passaggio, i pericoli, l’inquinamento acustico e quello dell’aria. La riqualificazione di via Adda segna un punto di svolta per Fino Mornasco.