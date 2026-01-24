Lago di Como, smontato il ponte che ha salvato la Lariana: si valuta una riapertura anticipata della strada

Per tutta la notte trascorsa le operazioni di smontaggio del ponte Bailey non si sono mai interrotte. Tutti i soggetti coinvolti hanno operato senza sosta: dalle maestranze dell’azienda incaricata, agli operatori dell’associazione Genieri Lombardia, ai tecnici della Provincia di Como e al presidio della Polizia, impegnato nella necessaria gestione della viabilità.

Nonostante le avverse condizioni meteo, con una temperatura di 4 gradi e una pioggia incessante, le operazioni di smontaggio del ponte Bailey sono andate avanti e la struttura è attualmente in viaggio di rientro verso Samarate.

Sono attualmente in corso i lavori di ripristino definitivo dei sottoservizi, tra cui quelli a cura di Como Acqua. I materiali necessari per il ripristino dei piani viabili sono già presenti in loco e pronti per la posa.

Intanto si valuta anche un’eventuale riapertura anticipata della strada (prevista per oggi alle 18)