L’azienda abbandona la Lombardia: va all’estero e (nonostante 1,3 miliardi di utile) licenzia 42 dipendenti

Dopo Regione Lombardia, anche il Consiglio comunale di Rho ha espresso la sua ferma posizione votando all’unanimità una mozione bipartisan a tutela dei lavoratori della Freudenberg.

Il documento impegna il sindaco Andrea Orlandi ad attivarsi con politiche efficaci per salvaguardare l’operatività dello stabilimento e tutelare il lavoro e la dignità dei 42 dipendenti, scongiurando la chiusura del sito produttivo. Il sindaco è inoltre impegnato a monitorare costantemente l’evoluzione della delicata situazione.

Il dramma della delocalizzazione Freudenberg e i dati aziendali

La multinazionale tedesca Freudenberg, con un fatturato di quasi 12 miliardi di euro, ha comunicato lo scorso 5 novembre la drastica decisione di chiudere il sito di via Risorgimento a Rho. Questa mossa comporta il licenziamento collettivo dei 42 dipendenti e la delocalizzazione della produzione negli Stati Uniti e in Slovacchia, giustificata dall’azienda per ridurre i costi e aggirare i dazi introdotti da Trump.

La comunicazione di cessazione della produzione è giunta in modo inatteso. La mozione sottolinea, infatti, che l’azienda aveva recentemente distribuito premi di produttività, effettuato nuove assunzioni e investimenti, e disponeva di commesse a pieno regime.

Trattativa in Assolombarda e impegno del Comune di Rho

Alla seduta consiliare erano presenti gli esponenti della RSU aziendale, Adriano Pavani e Giuseppe Monte di Fillea CGIL, in rappresentanza dei 25 dipendenti a tempo indeterminato, dei 15 interinali e di una persona con contratto a tempo determinato.

Nel corso della trattativa in Assolombarda, che riprenderà il 3 dicembre, l’azienda non ha ancora fatto alcun passo indietro, pur manifestando una timida apertura riguardo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Il sindaco rhodense ha evidenziato la solidità finanziaria del gruppo, che ha chiuso il 2024 con un utile netto di 1,3 miliardi di euro. Le motivazioni addotte da Freudenberg per la chiusura stabilimento—ovvero materie prime, energia, costi di trasporto e dazi—sono state definite come fattori non locali. Il Comune di Rho ha ribadito che starà fermamente al fianco dei lavoratori.