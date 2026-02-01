L’azienda con i marchi famosi nel mondo e la storica maison moda: tessile casa di lusso, accordo in Lombardia

Un’azienda milanese che già gestisce brand di fama globale e una maison lombarda che ha fatto la storia della moda si uniscono. Stiamo parlando Hermet Srl, azienda di riferimento nel settore del tessile casa di alta gamma che come partner ha già Disney, Nickelodeon, Hasbro, Warner Bros e Nintendo, e di Gianfranco Ferré, che hanno appena ufficializzato la firma di un prestigioso contratto di licenza per la categoria Home Textile.

Unione di eccellenza produttiva e visione architettonica

L’accordo strategico unisce la comprovata competenza produttiva di Hermet – riconosciuta per l’uso esclusivo di materiali naturali di altissimo livello e per una profonda expertise nella lavorazione artigianale – alla distintiva visione estetica e all’eleganza intramontabile del brand Ferré.

Gianfranco Ferré, noto come l’ ‘architetto della moda’ per la sua formazione al Politecnico di Milano, ha elaborato uno stile inconfondibile: essenziale, ricercato e profondamente affine ai concetti di design e progettazione industriale. Il suo approccio alla materia tessile, dal quale scaturivano creazioni iconiche come le “camicie bianche” trasformate in strumenti di seduzione leggera e mai volgare, si sposa perfettamente con l’attenzione maniacale di Hermet per la qualità del materiale e la cura del dettaglio.

Prospettive e sviluppo di nuove collezioni Premium

Questa partnership di alto livello consentirà lo sviluppo di nuove collezioni tessili casa che saranno caratterizzate da:

Qualità Superiore dei Materiali: L’impiego dei migliori tessuti e filati naturali, tratto distintivo di Hermet.

Cura del Dettaglio Sartoriale: L’attenzione per le finiture e le passamanerie, omaggio all’eredità artigianale promossa da Ferré.

Stile Contemporaneo ed Essenziale: Una linea pulita e progettuale, in linea con l’eleganza “architettonica” del brand.

Rafforzamento strategico sul mercato

Per Hermet Srl, l’intesa con un marchio di risonanza internazionale come Gianfranco Ferré rappresenta un importante passo strategico. Questo accordo non solo rafforza il posizionamento di Hermet nel segmento del lusso, ma ne amplia significativamente l’offerta premium, mirando a intercettare una clientela globale esigente.

Pietro Bertonazzi, CEO di Hermet Srl: “Siamo onorati di dare il benvenuto all’eredità di Gianfranco Ferré nel nostro portfolio. La sua capacità di manipolare il tessuto con rigore architettonico e leggerezza poetica è la perfetta ispirazione per portare il design italiano di altissimo livello nelle nostre case. Questa licenza è la conferma del nostro impegno a unire la migliore manifattura con un’icona indiscussa di stile.”