Le date e i prezzi (raddoppiati) dei biglietti per la grande mostra in 3 sedi su Turner: a Como evento imperdibile

La giunta di Como ha stabilito i prezzi dei biglietti per la grande mostra su William Turner in programma dal 29 maggio al 27 settembre 2026. Rispetto alla tariffa intera solita per l’ingresso ai Musei civici, le tariffe di ingresso relative al progetto culturale con la Tate Britain di Londra saranno sostanzialmente raddoppiate, provvedimento comprensibile – e con cifre nella media delle grandi mostre – per un evento di questa portata.

Come si vede nella parte destra della tabella sotto, le cifre finali rientrano nel quadro tariffario chiamato “Tate Pass”, come riportato di seguito:

Il percorso espositivo sarà diffuso in città e suddiviso in tre sedi espositive:

San Pietro in Atrio: mostra degli artisti contemporanei David Batchelor e Jim Lambie;

Broletto: mostra J. M. W. Turner con opere dedicate al lago di Como;

Pinacoteca Civica: esposizione di una selezione di opere iconiche di J.M.W. Turner sul paesaggio italiano.

TIPOLOGIA BIGLIETTO TARIFFE IN VIGORE MUSEI CIVICI TATE PASS intero 6,00 € € 12 ridotto 4,00 € · Over 65 anni · Residenti Comune di Como · Dipendenti Comune di Como · Convenzioni · Studenti iscritti all’Università e al sistema AFAM (Alta formazione artistica e musicale) con tesserino (fino a 26 anni) € 8 ridotto junior 3,00 € · Minori da 6 a 18 anni € 6 gratuito · Minori di 6 anni · Disabili · Accompagnatori disabili · 1 insegnante ogni 15 alunni · Giornalisti iscritti all’Ordine · Guide turistiche con tessera professionale · Soci ICOM · Abbonamento Musei Lombardia · Studiosi con specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione museale per motivi di studio o ricerca UGUALE gruppi adulti 4,00 € (a persona) Minimo 15 persone a gruppo € 8 gruppi junior 3,00 € (a persona) Minimo 15 persone a gruppo Minori da 6 a 18 anni € 6 family pass 15,00 € valido per nucleo familiare (max 2 adulti) € 30

