Lombardia, sorpresa dopo il clamoroso addio del colosso sportivo: arriva tempio da 4 milioni di euro con quelle carte che hanno fatto storia

Il tessuto commerciale del complesso ChorusLife registrerà una significativa variazione il prossimo autunno. Al posto del punto vendita Decathlon (qui i dettagli), la cui chiusura definitiva è programmata per il 5 luglio, si insedierà Mirmex Collectibles. L’azienda bergamasca è specializzata nel segmento delle carte collezionabili, con un focus specifico sull’universo Pokémon.

L’evoluzione societaria e i dati di bilancio

Come anticipato da Corriere Bergamo, la transizione segna lo sviluppo di una realtà imprenditoriale fondata nel 2017. Nata inizialmente come piattaforma di e-commerce per iniziativa di Antonio Leone e Pietro Pontieri, l’attività ha intercettato l’incremento globale della domanda nel settore del collezionismo.

Quello che era iniziato come un canale di compravendita di articoli legati al marchio di Game Freak ha registrato una progressione finanziaria rilevante. Nell’esercizio del 2025, i ricavi societari hanno sfiorato i quattro milioni di euro, evidenziando un incremento del 50% rispetto all’anno precedente. La progressione è sostenuta da una rete di vendita internazionale che opera attraverso piattaforme online specializzate.

Il fenomeno commerciale dei Pokémon conserva una base solida in Italia dal loro esordio editoriale, avvenuto nel 2000. La platea di acquirenti originaria alimenta oggi un mercato di fascia alta, dove gli esemplari più rari raggiungono quotazioni di rilievo internazionale.

Il progetto del nuovo hub commerciale

La strategia di espansione di Mirmex Collectibles non si esaurisce nella transazione economica, ma si estende all’organizzazione di eventi. La società detiene l’accreditamento ufficiale come sede della Lega Pokémon e del Wizards Play Network (Wpn). Tale qualifica consente la gestione di tornei e competizioni istituzionali, validi per l’acquisizione di punteggi per i campionati mondiali estivi.

L’operazione a ChorusLife segue la prima apertura di un negozio fisico avvenuta nel 2024 in via Bianzana, struttura dotata di un’area ristoro e di uno spazio per 80 persone. Il nuovo insediamento occuperà una superficie di circa 1.000 metri quadrati nei locali precedentemente destinati a Decathlon.

La configurazione del sito prevede:

Un hub direzionale e commerciale.

Un centro integrato per le carte collezionabili.

Una mostra permanente dedicata al franchise.

Aree esperienziali per l’utenza.

L’inaugurazione dello store è prevista per la stagione autunnale, sebbene la data esatta non sia ancora stata formalizzata. Per quanto concerne il personale di Decathlon, i sei dipendenti attualmente in forza nel punto vendita in chiusura saranno ricollocati nelle sedi di Curno e Seriate.