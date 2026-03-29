Lombardia, successo travolgente tra robot, prototipi e alta ingegneria: 16mila all’Open Day del Politecnico di Milano (video)

Sono stati oltre 16.000 gli studenti delle scuole superiori e le loro famiglie che oggi hanno partecipato all’Open Day del Politecnico di Milano, in corso presso il campus di Piazza Leonardo da Vinci, fino alle ore 16.00.

Durante la giornata, i visitatori italiani e stranieri hanno preso parte agli incontri tematici, visitando i laboratori e incontrando docenti e studenti per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Ateneo, con un focus sulle sfide legate all’intelligenza artificiale, all’energia e alle città sostenibili. Nel corso dell’Open Day sono state inoltre presentate le nuove lauree triennali in lingua inglese – Engineering Science, Industrial Engineering e Process Engineering – pensate per rafforzare il carattere internazionale dell’Ateneo.